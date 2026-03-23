ERC de Sant Gregori lamenta el rebuig de l’equip de govern a la proposta per pacificar la mobilitat a Cases Noves
Els republicans asseguren que el govern va descartar la iniciativa al ple de març i atribueixen la decisió a la falta de voluntat d’acceptar propostes de l’oposició
ERC de Sant Gregori ha lamentat que l’equip de govern de l’Ajuntament rebutgés al ple de març la proposta presentada pels republicans per pacificar la mobilitat al barri de Cases Noves, una iniciativa que, segons defensen, volia donar resposta a una reclamació compartida per part del veïnat.
La proposta plantejava diverses mesures per reduir el trànsit de pas, millorar la seguretat viària i afavorir un entorn més amable i segur per als residents, especialment per als infants i la gent gran. Entre altres accions, Esquerra proposava estudiar actuacions per limitar la circulació innecessària de vehicles, reforçar la senyalització i prioritzar els desplaçaments a peu i una mobilitat més sostenible dins del barri.
Segons han explicat els republicans en un comunicat, el govern municipal va desestimar la iniciativa argumentant que no compartia la redacció del text. La regidora i portaveu d’Esquerra Sant Gregori, Cristina Ribas, ha assegurat que abans del ple van oferir la possibilitat de consensuar la proposta per intentar arribar a un acord ampli, però que l’equip de govern no va acceptar aquesta opció.
"S'ha deixat passar una oportunitat"
Esquerra sosté que la negativa respon al fet que el govern no vol que l’oposició impulsi iniciatives per millorar el municipi. En aquest sentit, els republicans també lamenten que la proposta no prosperés i consideren que s’ha deixat passar una oportunitat per avançar en la pacificació de la mobilitat a Cases Noves.
Malgrat el rebuig, Esquerra Sant Gregori ha remarcat que manté el compromís amb el veïnat del barri i que continuarà fent seguiment de la situació, amb la voluntat de col·laborar en la recerca de mesures per reduir el trànsit i millorar la seguretat a la zona.
