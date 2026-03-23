El fotògraf italià que pedala més de 1.000 quilòmetres des de Como per preparar una carbonara a una amiga
Els propietaris de la Bottega Toscana de Girona, en conèixer el repte de Giulio Ballardini a través de les xarxes socials, li van oferir ingredients del seu establiment i allotjament
El fotògraf italià Giulio Ballardini -que al seu perfil d'Instagram també es defineix com a "aventurer"- ha recorregut en bicicleta els més de 1.000 quilòmetres que separen la ciutat italiana de Como de Barcelona per preparar-li un plat de pasta a la carbonara a la seva amiga Giorgia. "He fet aquest viatge per mantenir una promesa que va néixer com una broma; des que va anar a viure a Barcelona em deia que anés a visitar-la i jo, rient, li deia: 'sí, però vindré en bici'”. I això el va engrescar: "Des d’aquell moment només tenia una cosa al cap: fer-ho de veritat i arribar a Barcelona amb les meves pròpies cames".
Abans de presentar-li el plat a taula i culminar la promesa després de 10 dies pedalant sota "neu, pluja, fred, vent en contra i calor", divendres va fer parada a Girona per omplir la motxilla amb els ingredients que li faltaven: pasta, guanciale i formatge pecorino.
Ballardini va començar a retransmetre al repte a través d'Instagram i ràpidament els seus vídeos es van fer virals. I és que quan va sortir d'Itàlia tenia 34.200 seguidors i ara ja frega els 58.000. "El fet que s’hagi fet viral m’ha agradat perquè m'ha permès arribar a més gent i tenir més possibilitats de ser acollit i ajudat". Amb tot, vol posar en valor que "porto un missatge bonic": "Fer gestos importants, perquè la vida és una sola i experiències així es converteixen en records inoblidables".
Així, de fet, és com el van descobrir els propietaris de la Bottega Toscana de Girona, Dario Mugnaini i Virginia Garatto, que de seguida es van posar en contacte amb ell: "El vam escriure per dir-li que si necessitava alguna cosa estàvem aquí, ens va demanar un lloc on dormir per recuperar forces i l'hem acollit a casa", asseguren. I és que durant el trajecte ha fet nit en una tenda de campanya, ja fos amagat als camps a prop de la carretera per on passava" o en un aparcament de camions a La Jonquera.
