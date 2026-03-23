Girona canvia la ubicació del Festival Ludivers per seguretat
L'esdeveniment, que en anys anteriors s'havia celebrat als jardins de la Devesa, es trasllada al passeig de la Devesa
Arriba a la dotzena edició i se celebrarà entre el 22 i el 24 de maig
L'Ajuntament de Girona ha decidit canviar la ubicació per seguretat del Festival Ludivers, el festival del joc i les cultures de la imaginació, destinat al públic familiar. En els anys anteriors s'havia celebrat als jardins de la Devesa, espai on l'any passat van caure fins a tres arbres i els serveis tècnics municipals han recomanat no fer-ho en aquest indret fins que es rebin els resultats dels estudis que s’estan realitzant en aquest àmbit.
El festival no es traslladarà massa lluny d'allà, ja que es farà al passeig de la Devesa. A més, canvia de dates, perquè si en les últimes edicions s'havia fet el primer cap de setmana de maig enguany es farà entre el 22 i 24 del mateix mes. El canvi s'ha fet per evitar que coincideixi amb un festiu, el de l'1 de maig (divendres) i amb la celebració de Temps de Flors (entre el 9 i 17 de maig).
La programació del festival es presentarà pròximament en una roda de premsa en què també es donaran a conèixer la resta de novetats d’aquesta edició. L'Ajuntament organitza el festival a través del Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, i l’entitat Ludus Mundi, i compta amb la participació de nombroses entitats i associacions del territori, així com d’agents privats.
Durant les primeres edicions, entre 2014 i 2018, el Ludivers es va celebrar a diversos racons del Barri Vell i el Mercadal, amb els sis planetes en un espai diferent, cada un dels quals porta a un món lúdic diferent. Va ser a partir de 2019 que el festival es va traslladar als jardins de la Devesa, on es va consolidar (el 2020 no es va celebrar per la pandèmia).
Altres actes a la Devesa
No és el primer esdeveniment que tradicionalment s'ha celebrat al parc de la Devesa i ha canviat d'espai. Sense anar més lluny, la setmana passada la fira del formatge artesà i català, Formatgem, es va dur a terme al Palau de Fires, quan en els anys anteriors ho havia fet al passeig de la Devesa, on es farà el Ludivers. Tot apunta que el canvi es va fer més pensant en les condicions meteorològiques adverses. Es va fer el 14 i 15 de març, dates marcades per la pluja de dissabte i el fort vent de diumenge.
Dissabte passat, la sisena edició del Concurs Mundial del Xuixo es va fer a la plaça Salvador Espriu, quan l'any anterior s'havia fet darrere l'edifici de la Rosaleda. Més enllà de reubicar els espais per preservar els arbres i el parc de la Devesa, tot apunta que també es volen crear sinergies amb el Mercat del Lleó, tal com es va fer amb l'escudellada popular a principis de febrer.
Ara que el Ludivers ha anunciat el canvi d'ubicació al passeig de la Devesa, tot apunta que altres fires i festival que es fan en aquest espai es mantindran allà, ja que són els jardins de la Devesa on hi ha més risc que torni a caure un arbre. De fet, per seguretat, ja se n'han talat alguns, al mateix temps que s'han podat els exemplars per disminuir el risc.
Subscriu-te per seguir llegint