Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Detinguts LloretMort OlotAl·lèrgiesTurisme nord-americàLa VoltaRyder CupFestival Mot
instagramlinkedin

L’alcalde de Girona visita l’Ajuntament de Pamplona per enfortir la col·laboració entre les dues ciutats

Lluc Salellas i Vilar i l’alcalde de la capital navarresa, Joseba Asiron Saez, van compartir experiències i bones pràctiques en diferents àmbits de la gestió municipal

La trobada de Salellas amb respresentants de l'Ajuntament de Girona.

La trobada de Salellas amb respresentants de l'Ajuntament de Girona. / GORKA-BEUNZA

Redacció

Redacció

Girona

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, va fer una visita institucional aquest cap de setmana a l’Ajuntament de Pamplona, amb l’objectiu d’enfortir la col·laboració entre les dues ciutats. L'alcalde de la capital navarresa, Joseba Asiron Saez, acompanyat pels tinents d'alcaldia Joxe Abaurrea San Juan i Garbiñe Bueno Zabalza, va rebre Salellas.

Durant la reunió, representants dels dos consistoris van intercanviar experiències i bones pràctiques en diferents àmbits de la gestió municipal. En matèria de sostenibilitat i eficiència energètica, l'Ajuntament de Pamplona va presentar les seves iniciatives vinculades a la creació i desenvolupament de comunitats energètiques locals, així com el funcionament de les anomenades “oficines verdes”, espais destinats a assessorar la ciutadania en matèria de transició energètica i consum responsable.

Així mateix, les dues delegacions van compartir les polítiques i els enfocaments en matèria d'habitatge, abordant reptes comuns com l'accés a un habitatge assequible, i la rehabilitació del parc residencial. Per part seva, l'alcalde de Girona va exposar el projecte de desenvolupament i modernització de l'arxiu històric de la ciutat, obrint la porta a possibles línies de col·laboració amb l'arxiu municipal de Pamplona, especialment pel que fa a la gestió, digitalització i conservació del patrimoni documental.

Notícies relacionades

Durant la trobada, les dues parts van coincidir en la conveniència de mantenir el contacte institucional per explorar noves vies de col·laboració entre tots dos municipis i donar continuïtat a l'intercanvi d'experiències en àrees d'interès comú. La jornada va concloure amb l’assistència dels dos alcaldes al partit entre el CA Osasuna i el Girona FC a l’estadi de futbol El Sadar, fet que va afegir un component simbòlic i d'acostament cultural a la visita institucional.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents