L’alcalde de Girona visita l’Ajuntament de Pamplona per enfortir la col·laboració entre les dues ciutats
Lluc Salellas i Vilar i l’alcalde de la capital navarresa, Joseba Asiron Saez, van compartir experiències i bones pràctiques en diferents àmbits de la gestió municipal
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, va fer una visita institucional aquest cap de setmana a l’Ajuntament de Pamplona, amb l’objectiu d’enfortir la col·laboració entre les dues ciutats. L'alcalde de la capital navarresa, Joseba Asiron Saez, acompanyat pels tinents d'alcaldia Joxe Abaurrea San Juan i Garbiñe Bueno Zabalza, va rebre Salellas.
Durant la reunió, representants dels dos consistoris van intercanviar experiències i bones pràctiques en diferents àmbits de la gestió municipal. En matèria de sostenibilitat i eficiència energètica, l'Ajuntament de Pamplona va presentar les seves iniciatives vinculades a la creació i desenvolupament de comunitats energètiques locals, així com el funcionament de les anomenades “oficines verdes”, espais destinats a assessorar la ciutadania en matèria de transició energètica i consum responsable.
Així mateix, les dues delegacions van compartir les polítiques i els enfocaments en matèria d'habitatge, abordant reptes comuns com l'accés a un habitatge assequible, i la rehabilitació del parc residencial. Per part seva, l'alcalde de Girona va exposar el projecte de desenvolupament i modernització de l'arxiu històric de la ciutat, obrint la porta a possibles línies de col·laboració amb l'arxiu municipal de Pamplona, especialment pel que fa a la gestió, digitalització i conservació del patrimoni documental.
Durant la trobada, les dues parts van coincidir en la conveniència de mantenir el contacte institucional per explorar noves vies de col·laboració entre tots dos municipis i donar continuïtat a l'intercanvi d'experiències en àrees d'interès comú. La jornada va concloure amb l’assistència dels dos alcaldes al partit entre el CA Osasuna i el Girona FC a l’estadi de futbol El Sadar, fet que va afegir un component simbòlic i d'acostament cultural a la visita institucional.