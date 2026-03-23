Veïns de la vall del Llémena tallen la GIV-5313 en contra del projecte d'ampliació de la carretera
També rebutgen el pas de camions de 16 metres en horari escolar.
Una trentena de veïns de la Vall del Llémena han tallat la carretera GIV-5313 entre Sant Gregori i Llorà, al Gironès, aquest dilluns al matí per protestar en contra del projecte d'ampliació de la carretera i el pas de camions de 16 metres en horari escolar. Els veïns han portat pancartes i cartells reivindicatius en el tall de circulació que ha durat uns minuts i han aprofitat per entregar un manifest per escrit als conductors que han quedat aturats. A més, la plataforma Per una Carretera Segura ha retret que l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres, a la Garrotxa, hagi abandonat la mancomunitat de Llémena per desvincular-se dels acords en matèria de restricció de camions.
