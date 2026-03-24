Carles Ribas vol presentar-se a les municipals del 2027 a Girona i admet contactes amb Puigdemont

L’advocat i exregidor, que va formar part dels governs de CiU a l’etapa de Puigdemont i Madrenas, va concórrer als últims comicis amb la plataforma "Ara Girona"

Imatge d'arxiu de Carles Ribas

Imatge d'arxiu de Carles Ribas / Marc Martí Font

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

L’exregidor de Girona Carles Ribas vol tornar a concórrer a les eleccions municipals del 2027 a la ciutat i ha admès que ha mantingut contactes amb l’expresident de la Generalitat i exalcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, segons ha explicat en una entrevista a Girona FM. Ribas, que va formar part dels governs de CiU a l’Ajuntament i que a les últimes municipals es va presentar amb la plataforma "Ara Girona", ha assenyalat que ja s’ha reunit amb Puigdemont a Waterloo i que la trobada es repetirà després de Setmana Santa.

Durant l’entrevista, l’advocat gironí ha deixat clar que la seva voluntat és tornar a ser present a les urnes, tot i que encara no concreta en quin format. “Hi seré segur”, ha afirmat, abans d’assenyalar que ara ha de valorar “si vaig a sumar o vaig a liderar”. Així, ha evitat aclarir si optarà per encapçalar una candidatura pròpia, com ja va fer el 2023, o si acabarà integrant-se en una altra llista.

Ribas ha situat les converses amb Puigdemont en el marc d’una reflexió sobre el futur polític de Girona i sobre la possibilitat d’articular una alternativa dins l’espai nacionalista. Segons ha explicat, les reunions no s’han centrat en una eventual incorporació a la candidatura de Junts, que ja té Gemma Geis com a alcaldable, sinó en analitzar la situació de la ciutat i quin projecte pot respondre millor al moment actual. En aquest sentit, l’exregidor ha defensat la recuperació d’un espai de centre nacionalista que ha identificat amb el model de l’antiga Convergència i Unió. També s’ha mostrat crític amb l’actual govern municipal, encapçalat per Guanyem, i ha lamentat el que considera una manca de lideratge a la ciutat. Segons la seva visió, Girona necessita un canvi de rumb i una alternativa que, al seu parer, avui no està prou representada.

Aliança Catalana, descartada

Sobre possibles aproximacions a altres formacions, Ribas ha descartat Aliança Catalana, tot i admetre que pot coincidir amb alguns dels seus plantejaments. Amb tot, ha marcat distàncies amb aquest partit i ha afirmat que no comparteix determinats discursos, especialment en matèria d’immigració, perquè considera que hi ha promeses que no es poden complir. En paral·lel, sí que ha defensat mesures vinculades a la integració i al coneixement del català.

Carles Ribas és una cara coneguda de la política municipal gironina. Va ser regidor de Convergència i Unió entre el 2011 i el 2020, primer amb responsabilitats en àrees com Urbanisme i Activitats i després com a responsable de Cultura i del Projecte Ferroviari, a més de ser portaveu del grup municipal. Durant aquells anys va formar part dels governs municipals encapçalats per Carles Puigdemont, Albert Ballesta i Marta Madrenas. La seva sortida del consistori es va produir en un context de tensions internes dins l’espai postconvergent i després d’haver expressat discrepàncies amb els diferents corrents del partit, així com amb l’exalcaldessa Marta Madrenas. Tot i aquell pas al costat, Ribas no es va desvincular del tot de la política local.

Notícies relacionades i més

Plataforma "Ara Girona"

De fet, a les eleccions municipals del 2023 va tornar a fer el salt a la primera línia encapçalant la plataforma "Ara Girona", vinculada als drets electorals del PDeCAT. Aquella candidatura es va quedar a prop del 5% dels vots i no va obtenir representació, però sí que va irrompre en l’espai del centredreta nacionalista gironí. Ara, quan encara falten mesos perquè el mapa electoral del 2027 comenci a definir-se del tot, Ribas torna a moure fitxa. Encara sense concretar sota quines sigles o amb quina fórmula, l’exregidor ja s’ha situat de nou en l’escenari polític gironí amb la voluntat de tornar a tenir-hi un paper.

