Concentració per recordar la dictadura argentina a Girona
Lamenten el discurs revisionista que està fent el govern de Milei
O.P.
Una quinzena de persones s'ha concentrat avui davant l'ajuntament de Girona per commemorar els cinquanta anys de l'inici de la dictadura de Jorge Rafael Videla a l'Argentina. Impulsada pel poeta i psicòleg social Edu Sívori Alt, a la concentració s'hi ha sumat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas i l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. Sívori recorda que cinquanta anys després de la dictadura militar, el govern argentí de Javier Milei està reitrant el finançament als grups de drets humans i promovent un relat revisionista dels crims de la Junta Militar.
Argentina comemora aquest dimarts l'aniversari del cop d'estat perpetrat el 24 de març de 1976 amb marxes en tot el país amb el lema "memòria, veritat i justícia", consigna que renova el rebuig social als crims de lesa humanitat comesos per l'última dictadura militar (1976-1983). Convocades per organitzacions de drets humans, sindicals i estudiantils, moviments socials i agrupacions polítiques, les mobilitzacions es faran en diferents punts del país, però la principal serà a Buenos Aires, on s'espera una massiva participació ciutadana.
A Buenos Aires, els manifestants confluiran a la tarda en la Plaça de Maig, enfront de la seu de l'Executiu argentí, històric lloc on les Mares de Plaza de Maig, amb els seus mocadors blancs, reclamen des de 1977 saber què va passar amb les 30.000 persones desaparegudes pel règim militar.
