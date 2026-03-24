Desallotgen un bloc del carrer del Carme de Girona per risc de despreniment de façana
La Policia Municipal fa sortir dues famílies del número 207 i prohibeix als veïns dels edificis del costat accedir als balcons interiors per seguretat
La Policia Municipal de Girona ha desallotjat aquest dimarts al vespre el bloc número 207 del carrer del Carme davant el risc de despreniment d’una façana interior. L’actuació s’ha fet cap a les set de la tarda, seguint les indicacions dels Bombers i de l’arquitecte municipal.
El risc detectat és que una part de la façana lateral podria caure a la zona del jardí dels patis interiors de l’edifici afectat. Per aquest motiu, i com a mesura preventiva, s’ha indicat als veïns dels números 205 i 209 del mateix carrer que no surtin als balcons i patis interiors dels seus habitatges. En canvi, poden entrar i sortir del domicili amb normalitat.
Dues famílies
El desallotjament ha afectat dues famílies, les que viuen al baix i al primer pis del número 207. Al segon pis no hi viu ningú. Segons s’ha informat, els veïns afectats s’han pogut reallotjar pels seus propis mitjans.
La situació ha obligat a activar un dispositiu de seguretat a la zona mentre els tècnics avaluen l’estat de l’immoble i determinen si calen noves mesures per garantir la seguretat.
