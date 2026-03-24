Girona recapta 6.099,22 euros amb la taxa als autobusos turístics des de novembre de 2025
Un total de 481 autobusos turístics han pagat l'import marcat per l'Ajuntament des de novembre, amb un import de 4,95 euros per hora i un màxim de 30 euros diaris
L'Ajuntament de Girona ha recaptat 6.099,22 euros amb la nova taxa d'autobusos turístics que va entrar en funcionament a finals de novembre de l'any passat. En aquest cas, són els vehicles que estacionen a l'aparcament ubicat al pavelló municipal de Fontajau i que, prèviament, han deixat els viatgers a la parada autoritzada entre la rotonda de Pedret i el pont de l'avinguda de França.
La recaptació, però, ha estat desigual al llarg dels mesos. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, entre novembre (no va funcionar tot el mes) i desembre de 2025 es van recaptar 1.555,59 euros, mentre que la xifra es va gairebé triplicar en els dos mesos següents, ja que entre gener i febrer d'aquest any se van cobrar 4.543,63 euros. Del març encara no hi ha dades.
La xifra d'autobusos que han passat per l'aparcament del costat del pavelló de Fontajau ha augmentat amb el pas dels mesos. Durant els dies que la taxa va funcionar el novembre se'n van comptar 67 i el mes següent ja en van ser 92. El gener en van passar 110 i el febrer 212. En quatre mesos, així, hi ha hagut 481 autobusos que han pagat la taxa turística.
4,95 euros per hora
Abans que es posés en marxa la taxa, els autobusos estacionaven a tocar del pavelló de Fontajau sense abonar cap import. El 24 de novembre això va canviar i, des de llavors, els busos turístics paguen 4,95 euros cada hora fins a arribar a un màxim de 30 euros diaris. El control de pagament es fa igual que es controlen les zones blaves distribuïdes la ciutat (que tenen un preu diferent). És a dir, el tiquet s'ha de deixar visible i un controlador comprova que tot estigui correcte.
Els operadors i guies turístics ja estaven advertits que es posaria en marxa abans d'acabar el 2025, tot i que la taxa es va aprovar definitivament en el ple extraordinari del desembre de 2024, formant part de les ordenances fiscals de 2025. De fet, la proposta està sobre la taula des del desembre de 2019. Va formar part de l'acord per tirar endavant els pressupostos pel 2020 entre el govern d'aquell moment en què governava Junts en minoria (el 2021 ERC va entrar al govern, tot i que continuava en minoria), i Guanyem, llavors a l'oposició.
En aquell mandant mai es va acabant instaurant la proposta tot i que Guanyem, ara al capdavant del govern, va insistir el febrer de 2022 en el fet que es materialitzés el procés. Ara, un cop la formació lidera el consistori municipal (formant govern amb Junts i ERC), s'ha posat en marxa la taxa pels autobusos turístics.
Recurs judicial
Més enllà d'això, l'Associació Empresarial de Transports Públics de carretera de la província de Girona va posar un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació de les ordenances fiscals pel 2025 a la ciutat perquè considerava il·legal la taxa. Fa uns dies, però, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) va donar la raó a l'Ajuntament i va desestimar el recurs, validant el procediment que es va seguir per aprovar la taxa i la seva quantificació.
Per un costat, l'Associació Empresarial de Transports Públics de carretera de la província de Girona va al·legar que el procediment per aprovar l’ordenança no respectava la normativa per falta de concurrència en els motius d’urgència de la convocatòria del ple i perquè es vulnerava el dret fonamental a la participació política dels membres del ple. Pel que fa a l'import de la taxa el TSJC va validar la seva quantificació, que deriva d’un procediment tècnic documentat i dels informes econòmics corresponents.
Recompte de busos
En paral·lel, l'Ajuntament va començar a comptar a l'estiu els turistes que visiten la ciutat amb una xarxa de sensors. Per una banda, n'hi ha nou que controlen l'aforament anònim dels visitants al nucli antic de la ciutat, i 23 que compten el nombre d'autobusos, en un contracte emmarcat dins del projecte Menja't Girona.
Pel que fa al control d'autobusos, hi ha una vintena de sensors que compten els vehicles que entren a l'aparcament de Fontajau on des del novembre es cobra la taxa. Els altres tres estan situats a la parada discrecional de bus turístic al passeig de la Devesa. Els sensors estan col·locats sense fils i enterrats a sota de les places d'aparcament.
