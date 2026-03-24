Girona reparteix 200 clauers per obrir els contenidors intel·ligents el primer dia
L’Ajuntament va activar aquest dilluns la recollida d’aquest dispositiu, que fa la mateixa funció que la targeta de residus i també permet accedir a les deixalleries
L’Ajuntament de Girona ha començat a repartir els nous clauers que permeten obrir els contenidors intel·ligents i les àrees temporals de residus, i durant el primer dia de servei se n’han entregat uns 200. El dispositiu, que es va començar a distribuir aquest dilluns 23 de març, fa la mateixa funció que la targeta identificativa vinculada a cada habitatge i també permet utilitzar el servei de deixalleria fixa i mòbil.
Els clauers es poden sol·licitar i recollir a qualsevol de les quatre Oficines de Suport a la Gestió de Residus de la ciutat i també a les deixalleries mòbils, dins l’horari habitual de cada servei. Segons va informar l’Ajuntament quan va presentar la mesura, l’objectiu és facilitar l’ús quotidià del sistema de residus amb un format més còmode de portar, ja que es pot dur amb les claus.
Un clauer per habitatge
Per recollir-lo, cal presentar una de les targetes electròniques associades a l’habitatge. En cas de no disposar-ne o de no poder-la portar en aquell moment, també es pot acreditar el lloc de residència amb documentació oficial, com ara el DNI amb l’adreça actualitzada, un certificat d’empadronament o una còpia del contracte de lloguer. El consistori entrega un clauer per habitatge i, igual que passa amb les targetes, no queda operatiu fins passades 24 hores de l’activació.
El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, va emmarcar aquesta novetat en la voluntat de flexibilitzar el model de gestió de residus domèstics. Segons va destacar, el clauer té les mateixes funcions que les targetes que ja tenen les llars i facilita gestos quotidians com llençar les deixalles o anar a la deixalleria.
Aquesta novetat arriba en el context del desplegament del nou model de contenidors intel·ligents, que es va començar a implantar al gener i que permet als veïns dels barris on ja funciona el sistema llençar totes les fraccions cada dia i a qualsevol hora amb la targeta identificativa. Actualment, segons dades municipals, el 91% de la població gironina ja disposa de targeta de residus.
Paral·lelament, l’Ajuntament també ha començat a reforçar algunes àrees de contenidors intel·ligents amb més unitats per a les fraccions de paper i envasos. La mesura s’ha aplicat en aquells punts on s’ha detectat una aportació més alta de residus.
El consistori recorda que, en cas de pèrdua de la targeta, cal donar-la de baixa, i insisteix que aquestes identificacions estan vinculades a l’habitatge i no a la persona. Això significa que, si es canvia de domicili, no s’han d’endur. Per fer qualsevol actualització de dades, comunicar una pèrdua o tramitar una baixa, la ciutadania es pot adreçar tant a les Oficines de Suport a la Gestió de Residus com a les deixalleries mòbils.
