Girona retalla els terminis de tramitació dels expedients amb un nou sistema de modelatge
L’Ajuntament assegura que els convenis de col·laboració s’aproven gairebé quinze dies abans de mitjana i que les guies de tramitació ja es poden consultar al Portal de Transparència
L’Ajuntament de Girona assegura que ha reduït els terminis de tramitació dels expedients administratius amb la implantació d’un nou sistema de modelatge dels procediments. Segons el consistori, aquesta eina s’ha començat a aplicar en els convenis de col·laboració, on s’ha registrat una disminució dels temps de gestió.
En concret, el temps mitjà d’aprovació d’aquests convenis ha passat de 66,89 dies a 52,16, fet que suposa una reducció de 14,73 dies. Pel que fa a les addendes —com ara modificacions o pròrrogues—, el termini s’ha reduït gairebé a la meitat, passant de 65,81 dies a 32,25. L’Ajuntament preveu disposar pròximament d’indicadors sobre l’impacte del sistema en la resta de procediments administratius. Aquest nou model s’ha desenvolupat amb l’objectiu d’ordenar i estandarditzar els processos interns, amb guies de tramitació i models de documents que permetin agilitzar la gestió dels expedients. En aquest sentit, el consistori ha fet públiques aquestes guies a través del Portal de Transparència amb la voluntat de compartir el coneixement amb altres administracions.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assegurat que “reduir el temps en la gestió de la tramitació administrativa no és només una millora tècnica, sinó un compromís polític amb l’eficàcia i la modernització de l’administració”. En la mateixa línia, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha destacat que “reduir terminis vol dir accelerar projectes, donar oportunitats i no fer esperar ni la ciutadania ni les entitats”.
Tretze guies de tramitació
En total, l’Ajuntament posa a disposició tretze guies de tramitació que abasten àmbits com els convenis de col·laboració, els contractes de mecenatge i patrocini, les subvencions, les beques i premis de recerca o l’accés a la informació pública, entre d’altres. També inclouen procediments com el padró municipal d’habitants, l’elaboració d’ordenances i reglaments, la revisió d’actes administratius o les modificacions del planejament urbanístic.
La implantació del sistema ha anat a càrrec de l’Assessoria Jurídica municipal i del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, i forma part de l’estratègia del consistori per avançar cap a una administració més eficient, transparent i adaptada al ritme de la ciutat.
