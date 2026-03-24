Girona va viure l'any passat el pitjor registre de pol·len de plàtan dels últims vint anys
La coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya vincula aquest episodi als mecanismes d’adaptació de les plantes en contextos de sequera
Girona afronta una nova primavera delicada per a les persones amb al·lèrgia després d’haver registrat, a finals de l’hivern passat, una dada excepcional. I és que el març del 2025 la ciutat va assolir el nivell de pol·linització del plàtan més alt dels últims vint anys, segons va explicar la setmana passada la coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), Jordina Belmonte, en declaracions recollides per l’ACN.
L’experta vincula aquell episodi als mecanismes d’adaptació de les plantes en contextos de sequera. En alguns casos, els arbres van invertir més energia a fer flor i pol·len que no pas fulla, una resposta associada a l’estrès hídric acumulat durant els darrers anys. El fenomen va tenir una incidència especial a Girona, una ciutat on el plàtan d’ombra té una presència molt destacada i el seu impacte sobre les persones al·lèrgiques es fa especialment visible quan s’acosta la primavera.
Aquest precedent arriba just quan la nova temporada de pol·len ja torna a tensar-se. La predicció aerobiològica per a la setmana passada situava a Girona el pi, el plàtan i els xiprers en nivell 4, el màxim de l’escala de risc, i tots tres amb tendència estable. A més, la parietària es trobava en nivell 3, alt, i encara anava a l’alça, fet que apunta a un inici de primavera complicat per als al·lèrgics.
Escenari diferent enguany
Ara bé, el patró d’aquest any és diferent del de finals de l’hivern passat. Si aleshores el focus se situava en els efectes de la sequera sobre les plantes, enguany la XAC atribueix la intensitat de la temporada a la combinació de les pluges abundants de l’hivern i les temperatures altes de les últimes setmanes. La pluja ha ajudat a deixar enrere la sequera extrema, però també ha afavorit que el sòl estigui ben regat i que moltes espècies arribin a la floració amb més força.
Això fa que, d’una banda, els episodis de precipitació poden fer baixar puntualment el pol·len de l’aire. De l’altra, aquesta mateixa aigua impulsa el creixement de les plantes que han de florir durant la primavera, sobretot les herbàcies, i pot allargar la temporada més del que seria habitual. Per això els experts no alerten només d’un pic intens, sinó d’un període llarg i exigent, especialment en espècies com la parietària i, més endavant, les gramínies.
