L'Espai Gironès organitza tallers infantils per Setmana Santa per a nens i nenes d'entre 4 i 10 anys
Del 30 de març al 2 d’abril, el centre comercial oferirà tallers de creació de cistells i decoració d'ous de Pasqua, amb una durada de 30 minuts i un aforament limitat
L’Espai Gironès ha organitzat per als dies de Setmana Santa tallers infantils amb temàtiques lligades a aquesta època de l’any i destinats a complementar l’activitat del centre comercial durant aquests dies festius, oferint més experiències als visitants i a les famílies. Aquesta activitat es durà a terme des de dilluns 30 de març fins al dijous 2 d’abril, de cinc a set de la tarda.
El dilluns 30 de març i el dimecres 1 d’abril es faran tallers de creació de cistells, on cada participant podrà construir un conill de paper tipus cistella per guardar el seu ou de Pasqua. El dimarts 31 de març i el dijous 2 d’abril es faran tallers de pintura i decoració d’ous de Pasqua. Cada taller tindrà una durada de 30 minuts amb aforament de 12 persones per cada torn. Els tallers, ubicats a l’entrada principal del centre comercial, són gratuïts i estaran destinats a nens i nenes d’entre els 4 i els 10 anys. Es poden fer inscripcions prèvies a través de l’Instagram de l’Espai Gironès.
L’Espai Gironès porta a terme periòdicament activitats per retornar a la població la confiança en el centre. Aquest mes de març també va organitzar un taller gratuït de caixes niu per a ocells i refugis de dragons amb l’objectiu de seguir contribuint amb el medi ambient i la protecció de les espècies de la zona.
