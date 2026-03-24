Un matalàs incendiat omple de fum un baix del carrer Ramon Turró de Girona

L’avís al 112 s’ha rebut a les set de la tarda i fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, que han ventilat l’espai un cop extingit el foc

Quatre dotacions dels Bombers han actuat al carrer Ramon Turró de Girona per extingir el foc i ventilar el baix afectat. / DdG

Tony Di Marino

Girona

Un matalàs incendiat ha omplert de fum aquest dilluns al vespre un baix del carrer Ramon Turró de Girona. L’avís al 112 s’ha rebut a les 19.03 hores i ha activat un dispositiu dels Bombers per resoldre la incidència.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre camions dels Bombers, que han treballat en l’extinció del foc i en la ventilació de l’espai afectat. Segons la informació disponible, el foc s’ha originat en un matalàs situat dins aquest baix.

La incidència ha quedat resolta al cap de poca estona, un cop extingides les flames i evacuat el fum acumulat a l’interior. No han transcendit afectacions personals.

