Crònica
Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
Un centenar de veïns omplen el local social de l’associació i eleven el to davant l’alcalde per denunciar sorolls, incivisme, problemes de mobilitat i altres greuges que asseguren que porta arrossegant des de fa temps el barri
Un centenar de veïns de l’Eixample es van reunir aquest dilluns al vespre amb l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una trobada informativa al local social de l’associació del carrer Maluquer Salvador que va servir per airejar moltes de les queixes que fa temps que s’acumulen al barri. La sala es va omplir del tot i una trentena de persones van haver de seguir l’acte dretes. Salellas hi va arribar cinc minuts tard, procedent d’una altra reunió amb veïns de Pedret, i ho va fer acompanyat del regidor Sergi Font i del regidor de barri Xavier Aldeguer.
La sessió va començar amb un repàs de les actuacions impulsades durant el mandat al barri. Salellas va citar treballs en l’arbrat, millores a la plaça Tallada, l’asfaltatge previst del carrer Emili Grahit i l’ampliació pendent de la vorera del passeig Poeta Marquina. També va remarcar que l’Ajuntament ha incorporat una partida de 90.000 euros per replantar arbres i que la previsió és plantar-ne 150 ara, 150 a la tardor i 150 més el 2027.
Els residus
El primer gran bloc de fricció va arribar amb els residus. Abans d’obrir el torn de preguntes, l’alcalde va dedicar una explicació llarga al nou model de contenidors tancats amb targeta. Va defensar que el govern havia corregit el contracte heretat i va insistir que el sistema respon a la normativa europea i al criteri que es pagui en funció dels residus que genera cada llar. «L’única diferència» respecte al model anterior, va afirmar, és que ara cal identificar-se per obrir el contenidor. La sala, però, no ho va rebre amb el mateix convenciment. Alguns assistents van mostrar-se especialment molestos amb aquesta qüestió i, just després d’aquest bloc, van desplegar pancartes amb missatges com «40 anys de sorolls, ja n’hi ha prou» o «Tenim dret a dormir».
A partir d’aquí, el protagonisme va passar clarament al veïnat. Un dels punts que va concentrar més malestar va ser la conflictivitat nocturna vinculada a un local d’oci del carrer Maluquer Salvador. Els veïns no només van posar el focus en el que passa a l’interior, sinó sobretot en el que passa a fora: gent concentrada a la porta, sorolls, fum, aldarulls i problemes a la sortida. Un dels assistents va resumir el cansament col·lectiu amb una pregunta directa: «Fins quan hem d’aguantar això?».
Salellas va respondre que es tracta d’«un dels punts que a nivell policial més s’estan vigilant de la ciutat». Va assegurar que s’hi havien aixecat actes per diversos incompliments, entre els quals permetre fumar a dins, qüestions sanitàries i altres vulneracions detectades en inspeccions. Segons va explicar, l’objectiu del consistori és acumular expedients per poder actuar i arribar, si cal, a «reduir l’horari o fins i tot al tancament».
La reunió, però, va demostrar que el malestar del barri va molt més enllà d’aquest punt. Un veí del carrer de la Creu es va mostrar especialment crític amb la reforma feta en aquest eix i va arribar a dir que se sentia «enganyat». Altres assistents van lamentar l’estat de les voreres, els escocells buits, la manca de resposta a incidències i la sensació de deixadesa en alguns punts. Salellas va defensar que la intervenció al carrer de la Creu surt d’un procés participatiu i va assegurar que aquest estiu s’hi faran noves actuacions.
La mobilitat va ser un altre dels grans temes. Hi va haver queixes pels cotxes en doble fila, especialment a l’entorn d’escoles, i pel pas d’autobusos per Joan Maragall. En aquest punt, l’alcalde va reconèixer el problema i va assegurar que l’Ajuntament havia traslladat la seva oposició tant a les empreses com a la Generalitat. També es van abordar la il·luminació d’aquest carrer, la presència de persones sense llar en alguns punts del barri i la manca de policia a peu: «Vas per Girona i no trobes cap municipal».
La trobada es va allargar més d’una hora i mitja i va acabar deixant clar que el govern i el veïnat no comparteixen la mateixa mirada sobre el ritme de resposta als problemes del barri. Salellas va defensar que l’Ajuntament està actuant i que moltes millores s’hauran de fer per fases. Molts veïns, en canvi, van marxar amb la sensació que fa massa temps que esperen solucions.
