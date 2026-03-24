Girona posa fil a l’agulla al parc per a gossos del parc Central
L’Ajuntament ha tret a licitació per 16.860,66 euros la redacció del projecte d’aquesta nova zona d’esbarjo, que tindrà 1.782 metres quadrats i se situarà en un dels sectors amb més gossos censats de la ciutat
L’Ajuntament de Girona preveu habilitar un nou espai tancat d’esbarjo per a gossos al parc Central de Rafael Masó i Valentí, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda existent en aquest sector de la ciutat. Es tracta d’una zona amb una elevada densitat de gossos —més de 2.500 censats— i amb una intensa convivència d’usos, fet que, segons el consistori, fa necessari ordenar millor la presència d’animals en un dels espais més transitats.
El projecte es troba en fase inicial. El consistori ha tret a licitació la redacció del projecte constructiu per un import de 16.860,66 euros (IVA inclòs), pas previ a la futura execució de les obres. L’espai previst tindrà una superfície de 1.782 metres quadrats i incorporarà elements com rampes d’accessibilitat, portes de seguretat i de servei, bancs, papereres, una font-abeurador, enllumenat i jocs d’agilitat per als animals.
Actualment, Girona disposa de cinc espais tancats específicament condicionats perquè els gossos hi puguin estar deslligats. Aquests es troben al parc del Migdia, a Mas Ramada, a Mas Masó i a la Devesa, on n’hi ha dos. A aquesta xarxa s’hi afegeixen itineraris canins i zones boscoses habilitades com a espais compartits, incorporades el 2024, on també es permet passejar amb els animals sense lligar.
Pla municipal d’espais d’esbarjo caní
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament continua desplegant el pla municipal d’espais d’esbarjo caní, que preveu una distribució més equilibrada d’aquests equipaments arreu de la ciutat. La voluntat és combinar zones tancades amb itineraris i espais verds per afavorir un ús compartit responsable.
La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, ha defensat que el model va més enllà dels tradicionals pipicans i aposta per espais “de qualitat, integrats a la ciutat”, que funcionin tant per als animals com per a les persones. En aquest sentit, ha subratllat que aquests espais també poden esdevenir punts de trobada als barris i contribuir a reforçar la cohesió social.
El consistori recorda que, en aquests espais, les persones propietàries han de garantir el bon ús de les instal·lacions, mantenir el control dels animals, recollir els excrements i vetllar perquè no es malmeti el mobiliari urbà. La iniciativa també s’emmarca en la normativa de benestar animal, que estableix que els municipis han de garantir espais adequats perquè els animals puguin desenvolupar-se en condicions adequades, alhora que es millora la convivència i la salubritat de l’espai públic.
