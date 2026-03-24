La processó del Sant Enterrament i els Manaies, plats forts de la Setmana Santa de Girona
La Setmana Santa de Girona començarà amb el pregó inaugural, a càrrec de Jordi Faulí i Oller, arquitecte de la Sagrada Família, i inclourà una desena d'actes tradicionals i culturals fins al 4 d'abril
La programació de la Setmana Santa a Girona començarà demà dimecres, dia 25 de març, amb el pregó inaugural, que enguany anirà a càrrec del doctor i arquitecte que dirigeix les obres de la Sagrada Família de Barcelona, Jordi Faulí i Oller. La proposta d’activitats s’allargarà fins al dia 4 d’abril amb una desena d’actes populars i tradicionals, entre els quals destaquen la processó del Sant Enterrament o la desfilada dels Manaies.
Aquesta setmana, la regidora d’Educació, d’Estadística i Atenció Ciutadana i de Participació, Queralt Vila Vergés; el president de la Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona, David Fluriach, i el president de la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, Xavier Serra, s’han trobat a les escales de la Catedral, amb motiu de l’esdeveniment. "Amb l’arribada de la Setmana Santa, la ciutat es prepara per viure uns dies intensos marcats per la tradició i la participació de les confraries, que any rere any fan una feina imprescindible per mantenir viu aquest patrimoni col·lectiu. Aquesta programació es veu completada amb una oferta d’actes culturals que amplien les propostes per a tots els públics, enriquint aquests dies amb activitats diverses que conviden a la participació. Volem agrair especialment la tasca de totes les persones voluntàries que fan possible una Setmana Santa gironina amb una programació rica, arrelada i oberta a tothom", ha destacat Vila.
Com és habitual, el pregó inaugural marcarà l’inici de la Setmana Santa, que aquest any serà demà dimecres, dia 25 de març, a les 19.30 h, a l’Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. El discurs anirà a càrrec del doctor i l’arquitecte que dirigeix actualment les obres de la Sagrada Família de Barcelona, Jordi Faulí i Oller, i comptarà amb la intervenció musical del Cor Ensemble Aedea de Granollers.
Els actes
Divendres de la mateixa setmana obrirà les portes al públic la tradicional “Exposanta”, que s’ubicarà a l’església de la Mare de Déu dels Dolors. La mostra s'inaugurarà el dia abans, 26 de març, a les 20.30 h, i es podrà visitar fins al 2 d’abril, d’11 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h.
La proposta principal serà la processó del Sant Enterrament el dia 3 d’abril, el Divendres Sant, amb arrencada a les 21 h des de les escales de la Catedral de Girona. Una altra de les activitats destacades de la Setmana Santa serà, un cop més, la sortida dels Manaies de Girona. En faran dues. La primera serà el Dimecres Sant, dia 1 d’abril, a les 20 h, per entregar el penó al pendonista d'honor d’enguany, Carles Mascort. La segona desfilada serà dos dies després, també el Divendres Sant, a les 18.30 h, per recollir l’estendard i participar, seguidament, com una confraria més, en la processó del Sant Enterrament que organitza la Junta de Confraries de Setmana Santa.
La programació destacada acabarà el dissabte 4 d’abril a les 12 h, amb el concert de la cobla La Flama de Farners, de Santa Coloma de Farners, a la plaça de la Independència. Més enllà dels actes principals, la programació inclourà un seguit d’activitats més durant aquella setmana, com ara la cloenda del Quinari (divendres 27 de març a l’Església de la Mare de Déu dels Dolors), el concert de música sacra (dissabte 28 de març, a les 19 h, a la Catedral de Girona), el Diumenge de Rams (diumenge 29 de març a les 11 h, a la Catedral de Girona), l’Ofici de Dijous Sant (dijous 2 d’abril, a les 19 h, a la Catedral de Girona), l’Ofici de Divendres Sant (divendres 3 d’abril a les 17 h, a la Catedral de Girona), i la Vigília Pasqual (dissabte 4 d’abril a les 23 h, a la Catedral de Girona).
