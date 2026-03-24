El PSC de Girona posa en marxa el “Govern alternatiu” per concretar un projecte de ciutat davant la "manca de rumb del govern"
Els socialistes enceten una sèrie de propostes setmanals per àmbits per construir una alternativa clara i preparada per governar Girona
El PSC–Girona pel Canvi dona continuïtat al seu projecte de ciutat amb la posada en marxa d’un “Govern alternatiu”, un espai de propostes per àmbits per millorar el funcionament de l’Ajuntament i respondre als reptes de Girona. La primera proposta se centra en la transparència, el govern obert i la simplificació administrativa, amb l’objectiu de fer més fàcil la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament i reforçar la confiança en les institucions. Segons el PSC, en els darrers anys la relació amb l’administració municipal "s’ha anat complicant a causa de l’excés de tràmits i de les dificultats per accedir a determinats serveis o obtenir respostes àgils".
La portaveu del grup municipal, Bea Esporrín, ha remarcat que “la ciutadania ha de poder relacionar-se amb l’Ajuntament de manera fàcil i efectiva. Un Ajuntament modern ha de ser transparent, àgil i accessible; l’administració ha d’estar al servei de la gent i no convertir-se en un obstacle”, ha afirmat. Entre les mesures principals que planteja el PSC destaca l’eliminació real de la cita prèvia obligatòria a les oficines municipals, de manera que qualsevol ciutadà pugui ser atès sense haver de reservar hora amb dies d’antelació.
Els socialistes també proposen millorar l’atenció telefònica municipal perquè les trucades siguin ateses i es pugui contactar amb el departament corresponent, així com garantir que les consultes enviades a través de la bústia municipal rebin resposta en un termini màxim d’una setmana. En paral·lel, es planteja revisar l’actual ubicació de les oficines d’atenció ciutadana per garantir espais d’espera més dignes i funcionals, així com utilitzar un llenguatge administratiu més senzill, especialment en tràmits que afecten sectors com el comerç o les petites empreses.
Més transparència
El PSC defensa que la transparència institucional ha d’anar més enllà de publicar informació i proposa facilitar l’accés i la comprensió de l’activitat municipal, de manera que la ciutadania pugui conèixer l’estat dels projectes aprovats i el grau d’execució del pressupost. També plantegen millorar el seguiment de les incidències i queixes ciutadanes mitjançant mapes d’incidències, que permetin identificar on es concentren els problemes i actuar-hi amb més eficàcia.
Els socialistes també han posat el focus en la necessitat d’actualitzar diversos instruments clau de governança municipal. Actualment, una part significativa dels plans i programes municipals de Girona es troben caducats o a punt de finalitzar. En aquest sentit, el PSC proposa revisar-los i actualitzar-los, així com renovar les cartes de serveis municipals, que defineixen els compromisos dels serveis públics amb la ciutadania i permeten avaluar-ne la qualitat. “Les cartes de serveis són una eina fonamental per garantir un bon govern. Cal actualitzar-les i revisar-ne els indicadors per saber si els compromisos que assumeix l’Ajuntament realment es compleixen”, ha assenyalat Esporrín.
Menys burocràcia
Un altre dels eixos principals és la simplificació administrativa. El PSC proposa crear una taula de treball amb tècnics municipals, representants polítics i agents econòmics per revisar la normativa i els procediments administratius amb l’objectiu de reduir tràmits i escurçar terminis. En aquest sentit, els socialistes recorden que el mes d’abril de 2024 el grup municipal PSC–Girona pel Canvi ja va presentar una moció amb l’objectiu d’una millor simplificació administrativa, que va ser desestimada pel govern municipal amb els vots en contra de Guanyem Girona, Junts i ERC, malgrat comptar amb el suport del PSC, PP i VOX. Entre les mesures concretes també es planteja millorar la coordinació entre departaments municipals perquè els diferents permisos necessaris per obrir un negoci es puguin tramitar de manera simultània, així com avançar en la digitalització i automatització de procediments per agilitzar la gestió administrativa.
En l’àmbit de la participació, els socialistes proposen reactivar espais de debat i consulta municipal que fa anys que no es convoquen, com la Taula de Sostenibilitat, la Taula de l’Habitatge o la Taula de Promoció de la Ciutat. També plantegen garantir que les peticions veïnals rebin una resposta política i tècnica clara, explicant si s’accepten o no i per quins motius. Pel que fa al suport al teixit associatiu, el PSC defensa simplificar el sistema de subvencions municipals i avançar cap a convenis bianuals que donin més estabilitat i capacitat de planificació a les entitats.
Millorar el seguiment de les mocions aprovades
Finalment, el PSC proposa reforçar el seguiment de les mocions aprovades pel ple municipal. Cada iniciativa hauria d’anar acompanyada d’un informe de viabilitat tècnica, econòmica i jurídica i d’un registre actualitzat sobre el seu estat d’execució. A més, es planteja crear una mesa de seguiment mensual que permeti conèixer el grau de compliment de les mocions aprovades.
Amb aquesta primera proposta, el PSC dona el tret de sortida a la sèrie “La Girona del futur”, amb la qual els socialistes presentaran de manera periòdica idees i propostes per avançar cap a una administració municipal més transparent, eficient i propera a la ciutadania.
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
- Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant