Sant Jordi Desvalls expressa el rebuig al macroprojecte fotovoltaic Julia amb l’espectacle «Som Terra»
El recital, celebrat al nucli antic, va combinar poesia, dansa i projeccions per denunciar l’impacte del pla territorial d’energies renovables al municipi
L’espectacle «Som Terra» va servir aquest divendres perquè Sant Jordi Desvalls expressés el seu rebuig a la macroplanta fotovoltaica projectada al municipi i al que preveu el pla territorial d’energies renovables per a aquest nucli del Gironès. La proposta, impulsada pel grup Llegir teatre amb Conchi Fernandez al capdavant, es va fer al nucli antic coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia i amb l’entrada de la primavera.
El recital va combinar la lectura de poemes amb diverses coreografies i projeccions d’imatges del paisatge i d’alguns dels espais més emblemàtics del poble. A l’acte hi van participar també Michèle Benz, Vicky Barragan i Gaia Magrané, professionals de la dansa que es van sumar a aquesta iniciativa de caràcter reivindicatiu.
Durant la vetllada, els participants van posar l’accent en la defensa de la terra i del paisatge davant dels projectes que, segons denuncien, podrien transformar de manera profunda l’entorn del municipi. En aquest sentit, van assenyalar tant el projecte Julia, que amenaça d’instal·lar una macroplanta fotovoltaica a Sant Jordi Desvalls, com les previsions del pla territorial d’energies renovables, que també afecten aquest poble de poc més de 800 habitants.
Els impulsors de l’acte van criticar que iniciatives d’aquest tipus s’impulsin, sovint, sense tenir en compte l’opinió dels municipis afectats ni la dels seus ajuntaments. Per això, «Som Terra» es va plantejar com una acció cultural i alhora de protesta, amb la voluntat de fer visible el malestar d’una part del poble davant aquests projectes energètics.
La vetllada es va tancar amb la interpretació de «Blowin’ in the Wind», de Bob Dylan, a càrrec de la jove del poble Ia Bernal, amb l’acompanyament dels assistents, els rapsodes i els ballarins.
