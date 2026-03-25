La CUP reclama ajuts als municipis del Gironès que han de portar residus "a més de 40 km" per manca d'infraestructures

El partit vol que l'Agència de Residus assumeixi el "cost extraordinari" del transport i no recaigui sobre els ciutadans

Representants de la CUP al Gironès denuncien manca d'infraestructures per a la gestió de residus / Maria Rodriguez Ribalta

La CUP demana que l'Agència de Residus de Catalunya assumeixi el "cost extraordinari" que alguns municipis del Gironès pateixen per haver de portar els residus de la fracció orgànica "a més de 40 km" per manca d'infraestructures a prop. La demanda forma part d'una proposta de resolució que el partit ha presentat a la comissió de Transició Ecològica. En una roda de premsa acompanyat de representants de la CUP de diversos municipis del Gironès, el diputat Dani Cornellà ha reivindicat que la Generalitat assumeixi aquest cost perquè "no té cap sentit" que recaigui sobre els ciutadans.

Cornellà ha remarcat que molts municipis del Gironès estan afectats pel "sobrecost extraordinari" que implica haver de transportar els residus de la fracció orgànica a la planta de compostatge a Alguaire, prop de Lleida, pel tancament de l'abocador de Solius. Després de la clausura, la CUP considera que la Generalitat no ha fet prou per garantir que totes les comarques, i en concret el Gironès, tinguin "les infraestructures necessàries" per gestionar els residus.

En aquest sentit, Cornellà ha acusat Junts d'aquesta "mala planificació" de les infraestructures en haver estat "al capdavant" de l'agència "durant molts anys", i ha considerat que els governs d'ERC i el PSC en són "corresponsables". "Podrien estar fent coses i accelerant la solució i van passant els mesos i les solucions no arriben", ha assenyalat el diputat de la CUP, que ha remarcat que "mentre no arriben les solucions" són els ciutadans qui estan pagant aquest sobrecost amb increments de la taxa.

Guillem Surroca, alcalde de Cervià de Ter, ha reivindicat que els municipis estan fent un "gran esforç" per millorar la recollida selectiva, amb nivells de reciclatge "molt alts". Ara bé, ha reivindicat que aquest "esforç" no es veu "correspost amb una bona planificació del Govern" dels abocadors, cosa que provoca "situacions inacceptables", com haver de transportar la fracció orgànica a Alguaire o la resta a Lloret.

La proposta de resolució de la CUP també demana a l'Agència de Residus de Catalunya i al Govern que accelerin els tràmits per redactar i aprovar la nova llei de prevenció de residus, així com la redacció de projectes de plantes de compostatge de gestió municipal de la fracció orgànica i el "finançament suficient perquè es construeixin el més aviat millor". D'aquestes, remarquen que "com a mínim a tres municipis de la comarca del Gironès".

