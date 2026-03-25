Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
La Policia Nacional localitza al domicili un "showroom" amb més de 1.300 articles valorats en 4 milions al mercat, més de 13.000 euros en efectiu i dos vehicles d’alta gamma
La Policia Nacional ha detingut a Vilablareix una mare i una filla acusades de vendre articles de luxe falsificats a través de xarxes socials i d’un showroom instal·lat al seu domicili, a la demarcació de Girona.
La investigació es va posar en marxa arran de diverses denúncies presentades pels representants legals de marques de luxe, que van alertar de la possible comercialització de còpies. A partir d’aquí, els agents van identificar les dues dones -que qualifiquen de "clan familiar"- com a presumptes responsables d’una activitat que, segons la policia, combinava la venda en línia amb l’atenció directa als clients des de casa.
Segons la investigació, al domicili hi havien habilitat un showroom que servia alhora de magatzem, espai d’exposició i punt de venda. Les detingudes -la filla té 25 anys- publicitaven els productes en perfils de xarxes socials i, a més de les visites presencials, també feien enviaments a domicili per mitjà d’empreses de missatgeria, fet que hauria permès distribuir els articles a diferents punts de l’Estat.
Des del 2017
La policia sosté que la mare es dedicava a aquesta activitat des del 2017. Els investigadors apunten que els productes s’adquirien a proveïdors situats principalment a la Xina i que la principal investigada havia consolidat una xarxa especialitzada en determinats articles d’alta qualitat. Aquest sistema, sempre segons la versió policial, permetia oferir encàrrecs a la carta perquè els clients poguessin demanar pràcticament qualsevol producte.
En l’escorcoll al domicili que es va fer a finals de l'octubre de l'any passat per part de la Briga de Barcelona, els agents van intervenir més de 1.300 articles falsificats, entre els quals hi havia bosses de mà, carteres, cinturons, peces de vestir i articles de joieria com anells, collarets, arracades i polseres. També es van localitzar objectes menys habituals en aquest tipus d’operacions, com plomes estilogràfiques i corbates, així com sabates i vambes de dissenys d’edició limitada o de col·laboracions exclusives entre marques.
Entre el material intervingut, la policia destaca també la presència de rellotges falsificats de qualitat AAA, una de les categories més altes dins el mercat de les còpies. Segons la nota policial, els pèrits de les marques afectades van remarcar el nivell d’acabat dels productes, i fins i tot van arribar a assegurar que “eren les millors còpies que havien vist mai”.
4 milions
La policia calcula que el valor de mercat dels complements intervinguts superaria els 400.000 euros i que, en el cas de la roba, podria enfilar-se fins als 4 milions d’euros si es tractés de peces originals.
Durant l’operatiu, els agents també van localitzar més de 13.000 euros en efectiu i dos vehicles d’alta gamma. La investigació apunta que les detingudes demanaven als clients que paguessin en efectiu, per Bizum o per transferència bancària, i que en el concepte hi fessin constar expressions com “cangur”, “classes” o “festes d’aniversari” per ocultar l’origen real dels ingressos.
Els investigadors també sostenen que la mare constava donada d’alta com a autònoma i que, a través de factures per venda de roba, intentava donar aparença legal a una activitat que la policia considera vinculada a un delicte contra la propietat industrial.
