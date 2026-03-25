Dos detinguts a Girona per robar un mòbil i amenaçar la víctima

Els fets van passar al barri de Santa Eugènia, on diverses persones van retenir els sospitosos fins a l’arribada de la Policia Municipal

Un arrestat amb manilles de la Policia Municipal de Girona, en una imatge d'arxiu.

Un arrestat amb manilles de la Policia Municipal de Girona, en una imatge d'arxiu. / Policia Municipal de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir aquest dimarts a la tarda dos homes de 30 i 32 anys, sense antecedents policials, com a presumptes autors d’un robatori amb violència al barri de Santa Eugènia.

Els fets van passar cap a tres quarts de set del vespre, quan la central policial va rebre l’avís d’un grup de persones que retenien dos homes relacionats amb el robatori d’un telèfon mòbil. Quan els agents van arribar al lloc, van detenir els dos sospitosos.

Segons el relat de la víctima, caminava amb un cotxet amb un nen petit quan va notar que algú li havia agafat el mòbil de la butxaca. En girar-se, va veure dos joves cridant. Un d’ells va intentar deixar el telèfon damunt d’una finestra, però quan la dona va provar de recuperar-lo, l’altre la va amenaçar i intimidar perquè no l’agafés. Davant d’aquesta situació, es va apartar i els dos homes van fugir amb el telèfon mòbil.

Col·laboració ciutadana

Diverses persones que havien presenciat l’escena van sortir corrent darrere dels sospitosos. Poc després, una d’elles va tornar amb el mòbil de la víctima i va explicar que, suposadament, un dels homes l’havia llençat durant la fugida.

Dos detinguts a Girona per robar un mòbil i amenaçar la víctima

Dos detinguts a Girona per robar un mòbil i amenaçar la víctima

