Girona inicia per segona vegada les tasques per elevar sediments a la plaça Catalunya
Les obres per reforçar el centenar de bigues deteriorades, que afecten un 30% del total, obliguen l'Ajuntament a restringir el pas de vehicles pesants i modificar la línia L6
L'Ajuntament de Girona, per mitjà de l'empresa contractada, ha iniciat per segona vegada aquest dimecres els treballs per elevar els sediments de sota la plataforma de la plaça Catalunya. És una actuació prèvia abans de donar el tret de sortida a les obres d'emergència per reforçar el centenar de bigues que estan en mal estat.
A finals de febrer ja es van fer els mateixos treballs, amb una màquina que va dur a terme aquesta mota (elevació de terra), però les pluges que es van produir durant les setmanes següents la van desfer. L'actuació estava aturada per esperar que el cabal de l'Onyar baixés. El cabal actual (aquest dimecres matí era d'1,4 metres cúbics per segon) han permès començar les tasques.
La finalitat de tot plegat és protegir el primer espai on es treballarà per reforçar les bigues que estan rovellades perquè la plaça pugui continuar sent estable i segura. El consistori preveia que a principis de març arribés el material de reforç de les bigues per començar les actuacions, que s'allargaran fins al juny. Ja es preveia, així, les possibles crescudes i descensos del cabal del riu Onyar en cas de pluja. Les prediccions meteorològiques són favorables per als pròxims dies.
El 30% de les bigues deteriorades
L'Ajuntament va haver de tramitar les obres per urgències, contractant l'empresa Depecsa. Segons estimava el consistori, les tasques s'havien de fer per entre 300.000 i 450.000 euros. Consisteixen a instal·lar perfils metàl·lics laminars als laterals i a la part inferior de les bigues deteriorades, que són un 30% del total (340 bigues). Tanmateix, la xifra final de bigues en les quals s'actuarà es concretarà a mesura que avancin els treballs. L'objectiu és redistribuir càrregues i reduir l’esforç estructural de les peces malmeses.
L'empresa contractada, a més, ja pot fer ús de l'espai que se li ha reservat al vial est de la plaça Catalunya. Són nou aparcaments de càrrega i descàrrega que estan tancats des de fa deu dies, tot i que encara no s'hi ha vist massa moviment. En un principi, quan es van col·locar els senyals abans de posar les tanques, es va indicar que l'espai estava reservat fins al 7 d'abril.
Afectacions
L'Ajuntament remarca que durant les reformes es podrà continuar circulant per la plaça de Catalunya, però s’han establert diverses mesures. En primer lloc, s'ha restringit el pas de vehicles pesants, que hauran de passar pels carrers Nou o Santa Clara per entrar al nucli antic de la ciutat.
Més enllà d'això, s'ha prohibit l'estacionament d'autobusos a la plaça i, en aquest sentit, la línia L6 ha modificat l'itinerari. Ara, travessarà el riu Onyar pel pont de l'Areny i continuarà pel carrer Ultònia i la plaça Calvet i Rubalcaba per enllaçar amb la Gran Via de Jaume I. Abans dels canvis, passava per la mateixa plaça Catalunya i accedia a la Gran Via per l'avinguda de Sant Francesc.
Les reformes també afectaran les parades que es col·loquen habitualment a la plaça de Catalunya per la diada de Sant Jordi. Enguany s'ubicaran a l'avinguda de Sant Francesc, ja que un informe de la Policia Municipal també indica que, per seguretat, no es poden posar al carrer Nou.
Finalment, el consistori ha obert un procés participatiu per estudiar la pacificació de la plaça. Cal recordar que durant vuit setmanes durant la tardor de 2024 es va fer una prova pilot al vial oest i, ara, l'objectiu és que la proposta sigui permanent. Ja han començat les trobades amb els diferents agents implicats i el 28 de maig es presentarà el resultat.
