Girona ofereix 21 cursos i tallers formatius per millorar les competències professionals i l’ocupabilitat
Les inscripcions a la programació ja estan obertes i les sessions tindran lloc entre els mesos d’abril i juny al Servei Municipal d’Ocupació
Les accions, que són gratuïtes, van adreçades a persones en recerca de feina o que volen millorar el seu perfil professional
L’Ajuntament de Girona ofereix 21 cursos i tallers formatius per millorar les competències professionals i l’ocupabilitat el segon trimestre del 2026. Es tracta del programa SMObilitza’t, que s’adreça tant a persones que volen millorar les seves competències professionals i la seva ocupabilitat com a aquelles que volen accedir al mercat laboral, adquirir noves eines per a la recerca de feina o iniciar un projecte d’autoocupació. Les inscripcions a les càpsules formatives ja estan obertes a través de l’agenda del Servei Municipal d’Ocupació i les sessions tindran lloc entre els mesos d’abril i juny.
“La nova programació de l’SMObilitza’t té com a objectiu proporcionar eines i recursos a la ciutadania per adaptar-se als reptes actuals del mercat laboral, tant per a les persones que volen incorporar-s’hi, com per a aquelles que busquen millorar la seva situació professional o que opten per l’autoocupació”, ha destacat la regidora de Treball, Raquel Robert Rubio.
Aquest trimestre destaca la sessió per a joves que es farà el dijous 7 de maig per donar eines per trobar feina a l’estiu. També es tractaran altres temes pràctics com la comprensió del contracte i la nòmina; l’acreditació de competències per augmentar les oportunitats laborals, l’ús de la IA en la recerca de feina, o la millora competencial en organització, comunicació i gestió de conflictes a l’entorn laboral, entre d’altres.
Pel que fa a les sessions adreçades a persones que tenen una idea de negoci i volen emprendre un projecte empresarial, es tractaran aspectes de creació de marca i màrqueting, l’ús de la IA per presentar pressupostos o crear contingut gràfic professional o com obtenir finançament, entre altres.
