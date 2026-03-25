Incendi en una empresa de brioixeria industrial d’Aiguaviva

L’incendi s’ha declarat en un forn de la fàbrica i ha cremat l’aïllant de l’equip

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Aiguaviva

Els Bombers han treballat aquest dimecres al matí en un incendi industrial a Aiguaviva. El foc s’ha declarat en una empresa de brioixeria industrial situada al carrer de Barcelona.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, efectius del SEM i patrulles dels Mossos d’Esquadra.

L’avís s’ha rebut quan passaven vint minuts de les set del matí, després que s’alertés d’un incendi a la zona de cocció de l’empresa. Un cop al lloc, els efectius han comprovat que el foc s’havia originat en un forn d’uns 15 metres de longitud. En concret, el que ha cremat ha estat l’aïllant del forn. Cap a tres quarts de vuit del matí, l’incendi ja s’havia pogut donar per extingit.

Tot i la rapidesa de l’actuació, segons les primeres informacions facilitades pels Bombers, almenys un treballador hauria resultat afectat per inhalació de fum i ha estat atès pel SEM. De moment, es desconeix el nombre exacte de ferits i també la gravetat de les lesions.

