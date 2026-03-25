Incendi en una empresa de brioixeria industrial d’Aiguaviva
L’incendi s’ha declarat en un forn de la fàbrica i ha cremat l’aïllant de l’equip
Els Bombers han treballat aquest dimecres al matí en un incendi industrial a Aiguaviva. El foc s’ha declarat en una empresa de brioixeria industrial situada al carrer de Barcelona.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, efectius del SEM i patrulles dels Mossos d’Esquadra.
L’avís s’ha rebut quan passaven vint minuts de les set del matí, després que s’alertés d’un incendi a la zona de cocció de l’empresa. Un cop al lloc, els efectius han comprovat que el foc s’havia originat en un forn d’uns 15 metres de longitud. En concret, el que ha cremat ha estat l’aïllant del forn. Cap a tres quarts de vuit del matí, l’incendi ja s’havia pogut donar per extingit.
Tot i la rapidesa de l’actuació, segons les primeres informacions facilitades pels Bombers, almenys un treballador hauria resultat afectat per inhalació de fum i ha estat atès pel SEM. De moment, es desconeix el nombre exacte de ferits i també la gravetat de les lesions.
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
- «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
- Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres
- La foto que desafia el temps: cinc amics repeteixen la mateixa imatge des del 1982 i emocionen les xarxes socials
- El Gordo' de La Primitiva reparteix 4,5 milions d'euros a Maçanet de la Selva