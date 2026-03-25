L'L5 i l'L2 de bus urbà de Girona registren un milió de viatgers cadascuna el 2025, un fet inèdit
Transports Municipals del Gironès va registrar un total de 4.587.159 viatges en les seves vuit línies de bus l'any passat, un 7,1% més que l'any anterior
Les línies L2 i L5 de bus de Girona van superar el milió de viatgers cadascuna el 2025. És la primera vegada que dues línies de bus urbà sobrepassen aquesta xifra en un mateix any i, de fet, cap d'aquestes havia arribat a uns registres semblants fins fa dos anys. Va ser el 2024 quan l'L5 ho va assolir per primer cop i repetint l'any posterior, mentre que l'L2 ho va aconseguir per primera vegada l'any passat.
En concret, l'L5 va registrar 1.222.600 viatgers al llarg de l'any passat, amb un creixement del 7,1% respecte al 2024, quan en van ser 1.141.300. El 2023 es va quedar a les portes del milió de viatges, ja que en van ser 999.091. Aquesta línia va des del barri de Germans Sàbat fins a la població d'Aiguaviva passant, entre d'altres, per la rambla Xavier Cugat, els Jutjats, la Gran Via Jaume I, l'avinguda de Sant Narcís, la plaça de Salt o Vilablareix.
Per altra banda, l'L2 va arribar als 1.067.593 usuaris el 2025, sent la primera vegada que superava el milió i pujant un 8,3% respecte a l'any anterior, quan se'n van registrar 985.418. Cal tenir en compte que aquesta línia ha estat, de les vuit operades per TMG, de les que més ha crescut des de l'esclat de la pandèmia. Des de 2019 (amb 699.360 usuaris) fins a 2025 la xifra de viatgers s'ha elevat un 52,6%. L'L2 fa el trajecte entre l'Avellaneda i el Puig d'En Roca, passant pel carrer Barcelona, l'estació, la Gran Via Jaume I, els Jutjats o el Trueta.
4,5 milions de viatgers el 2025
Entre les vuit línies de bus operades per Transports Municipals del Gironès (TMG) es van fer 4.587.159 viatges al llarg de l'any passat arribant. Ha crescut un 7,1% respecte al 2024, quan es van registrar 4.281.192 usuaris. El 2019 en van ser 3.345.105 i, després, es va patir una clara davallada per la pandèmia, tot i que les xifres s'han recuperat progressivament fins a arribar a aquests màxims històrics.
Així, durant el 2025 es van registrar 12.567 viatges diaris de mitjana, superant els 11.600 de 2024. Cal destacar que aquestes són les dades de les línies operades per TMG, de les quatre de les quals se'n fa càrrec Teisa (L3, L4, L6 i L9) no es tenen dades.
Per mesos, l'octubre és en el qual més viatges es van fer: 493.771, significant una mitjana diària de 16.459 usuaris. També van superar els 400.000 viatgers mensuals el novembre (450.448), el maig (433.018), el març (424.649) i el febrer (406.998). A la cua hi ha l'agost, amb 194.388 viatges, amb una mitjana de 6.270 diaris.
Dades per línia
De la resta de línies, l'L1, que va des de l'Avellaneda al barri de Montjuïc, frega el milió de viatgers. El 2025 en va registrar 964.454, amb un creixement del 3,3% respecte al 2024, quan en van ser 933.438. És a dir, entre les línies L1, L2 i L5, van tenir 3.173.347 usuaris, representant un 69% dels viatges totals.
Per ordre, l'L11 va registrar el 2025 un total de 586.154 viatges (+10% respecte al 2024), l'L7 en va fer 354.154 (+12,8%) i l'L8 en va fer 242.472 (+7,6%). L'L12, que es va posar en funcionament el 2020 i que passa pels Jutjats, el Barri Vell, Sant Daniel i el Puig d'En Roca, en va tenir 27.251, pujant un 26,7% respecte a l'any anterior. De les vuit línies, només n'hi ha una que va perdre viatgers entre 2024 i 2025. Es tracta de l'L10 que va fins a Fornells de la Selva, que va passar de 127.217 a 122.481 usuaris, disminuint un 3,72%.
