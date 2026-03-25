La Policia Local de Salt intensifica controls i imposa 84 sancions en diversos àmbits en tres mesos
La tasca policial s’ha centrat en matèria de seguretat viària, compliment de l’ordenança de civisme en diferents aspectes i més presència policial a peu de carrer en determinats àmbits
La Policia Local de Salt ha intensificat en els últims tres mesos, aproximadament, els controls en àmbits diversos arreu del municipi i ha imposat 84 sancions durant aquests dispositius específics amb l’objectiu de garantir el compliment de les ordenances vigents i millorar la seguretat. Els controls s’han centrat principalment en la seguretat viària, amb especial atenció a l’ús del cinturó, la conducció sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies, control d’assegurança i ITV, així com en el civisme i la convivència, incloent-hi inspeccions d’ocupació indeguda de l’espai públic i incompliment d’ordenances municipals com consum d’alcohol a la via pública, entre d’altres. També s’ha programat més patrullatges a peu de carrer en diversos barris per garantir més presència policial i control de diversos aspectes de compliment de la normativa vigent.
L’objectiu d’aquesta intensificació no és només sancionador, sinó també preventiu i pedagògic, amb la voluntat de reduir conductes de risc i fomentar una bona convivència entre veïns i veïnes de Salt. De la vuitantena llarga de multes, una vintena s’han imposat per incomplir l’ordenança de civisme, on destaca fins a sis sancions per consum d’alcohol a la via pública. En aquest cas, la Policia Local ha planificat controls en espais públics, com places o carrers principals, per poder inspeccionar i multar, si s’escau, aquells ciutadans que no compleixen amb les ordenances municipals o normatives supramunicipals.
De l’àmbit de la seguretat viària destaca una dotzena de sancions per alcoholèmies, diverses amb grau penal, així com una desena per no portar el cinturó, una desena més per no tenir la ITV en vigor o circular sense assegurança i, en set casos per conduir sota els efectes de les drogues. Els controls policials també han comportat que s’hagin confiscat fins a nou vehicles que s’han traslladat al dipòsit, ja que les infraccions detectades no permetien que el vehicle continués circulant.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha destacat que “aquests dispositius són una eina imprescindible per garantir que Salt continuï avançant cap a un model de municipi ordenat, respectuós i amb bona convivència. La feina de la Policia Local és clau per protegir el benestar de tothom, i continuarem donant-los suport perquè puguin actuar amb eficàcia i proximitat”.
Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, ha subratllat que “els resultats d’aquests controls demostren que la presència activa i constant al carrer és fonamental. No només permet detectar infraccions, sinó que també genera un efecte dissuasiu que millora la convivència i la percepció de seguretat. Seguirem treballant per adaptar els dispositius a les necessitats reals del nostre poble”. A la vista dels bons resultats, l’Ajuntament de Salt anuncia que aquests controls es mantindran de manera periòdica i s’adaptaran a les necessitats detectades en cada moment.
