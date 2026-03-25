Un robatori de cable de coure a la via del tren acaba amb tres detinguts a Sant Martí Vell
Els Mossos els van arrestar després de localitzar un vehicle sospitós a prop del punt on s’havia produït el tall, que va afectar dos quilòmetres de via
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 21 de març a Sant Martí Vell, tres homes d’entre 22 i 26 anys, que no tenien antecedents policials, com a presumptes autors d’un delicte de furt i un delicte de danys per la sostracció de cable de coure de la línia fèrria.
Els fets van passar cap a dos quarts de quatre de la tarda, quan els agents de la comissaria de Girona van tenir coneixement, a través de la Sala Central de Seguretat que gestiona aquesta infraestructura, que s’havia produït un tall de la línia Barcelona-Portbou a l’altura de Sant Martí Vell.
Una patrulla es va desplaçar immediatament fins a la zona i va començar a fer recerca per carreteres i camins propers al punt on s’havia detectat la incidència. Durant el dispositiu, els agents van veure un home amb armilla reflectant que, en adonar-se de la seva presència, va fugir corrents pels camps fins a endinsar-se al bosc, on se li va perdre la pista.
Poc després, els Mossos van localitzar, a prop del lloc on havien perdut de vista aquest home, un cotxe amb tres ocupants a l’interior. En l’escorcoll del vehicle, van trobar, davant del tauler de control, una armilla reflectant arrugada de característiques similars a la que duia l’home que havia fugit, informa el cos policial.
Al maleter hi van localitzar una cisalla industrial per tallar cable, tres parells de guants de treball, dues eines tipus cúter, sabates enfangades, així com roba de feina, bosses i motxilles.
El tall
A uns quaranta metres, els agents van descobrir una arqueta de la línia fèrria amb la tapa de ciment retirada i el cable de l’interior seccionat. Segons la policia, el tall va acabar afectant dos quilòmetres de via. A més, també es van detectar diversos talls al cablejat de l’interior del compartiment i de les arquetes adjacents.
Amb aquests indicis, els Mossos van acabar detenint els tres homes pels danys causats i pel furt del cable de coure.
