La Sagrada Família i Girona: una connexió revelada per l'arquitecte Jordi Faulí durant el pregó de Setmana Santa
El director i coordinador s'encarrega de donar el tret inicial als actes de la Setmana Santa a la ciutat
Quina relació hi ha entre l'arquitectura de la Sagrada Família i Girona? Segurament, més de la que molts es pensen. L'arquitecte director i coordinador de la Sagrada Família, Jordi Faulí, ho ha explicat en el pregó de Setmana Santa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda i ha obert els actes organitzats per la Junta de Confraries de Setmana Santa, que enguany celebra vuitanta anys. Faulí ha descrit la basílica al detall: façana a façana, volta a volta, vitrall a vitrall, o columna a columna, però no ha deixat passar l'oportunitat de connectar-ho amb la ciutat.
En una de les façanes es pot veure el naixement de Jesús, que va ser realitzat per l'escultor gironí Jaume Busquets el 1958. "Va treballar amb Gaudí i sota la seva direcció va realitzar l'anunciació a Maria", ha detallat Faulí. Un altre escultor de la ciutat, Domènec Fita, va ser l'encarregat de fer el terra de l'entrada de Jesús a Jerusalem i les làmpades de vitrall dels quatre evangelistes de l’interior del temple.
Això, però, no és tot. L'arquitecte de la Sagrada Família, Antoni Gaudí, "trobà la inspiració pel projecte de la capella" de la basílica "en la llitera de la Catedral de Girona". Com a anècdota, quan va visitar la seu de la ciutat els canonges estaven preocupats per unes "esquerdes" que hi havia al sostre. Gaudí "s'ho va mirar i els va tranquil·litzar".
La relació amb Masó
Un dels arquitectes més coneguts de la ciutat és Rafael Masó, qui va ser catequista de la Sagrada família i "conegué bé Gaudí". De fet, algunes de les seves obres tenen una influència clara en l'estil de Gaudí, i així es pot veure en diferents elements que es troben a Girona, com la Farinera Teixidor.
Més enllà d'això, Faulí també ha connectat les escenes que es poden veure arreu de la façana de la basílica amb els passos de la processó del Sant Enterrament de Girona, anomenant les conferies que les porten. Com ara la crucifixió de Jesús, que porta la confraria de la Passió, o un moment de l'últim sopar, que a Girona la porta la confraria del Sant Honorat.
Ja al final, Faulí ha desitjat una "bona celebració de la Setmana Santa, especialment, de la processó del Sant Enterrament, i una molt bona Pasqua". Ho ha fet en un moment important per la Sagrada Família. Recentment, s'ha convertit en l'església més alta d'Europa després de col·locar la Creu de Jesús. L'altura actual és de 172,5 metres. A més, l'acord per construir l'última façana està molt a prop. Tot això, amb la intenció ferma que el papa Lleó XIV visiti la Sagrada Família el juny.
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
- «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
- Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres