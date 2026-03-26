Girona oferirà 3.320 places en els 49 casals municipals durant l'estiu per a nens i nenes de 0 a 17 anys
El període de preinscripcions serà del 7 al 19 d'abril i s'ha de fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament
L'Ajuntament de Girona oferirà 3.320 places en els 49 casals municipals d'estiu per a nens i nenes de 0 a 17 anys, durant els mesos de juny, juliol i agost. Les famílies que ho desitgin, poden fer les preinscripcions pertinents del 7 al 19 d'abril, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Girona. Els casals d'estiu municipals estan organitzats per 25 entitats diferents i des del consistori destaquen la importància de seguir creixent en nombre de places municipals per "garantir que cap infant es quedi sense oportunitats de lleure educatiu durant els mesos d'estiu". En concret, són 30 places més que les que es van oferir l'any passat i destaca que dos dels casals són d'educació especial per a infants i nens que ho necessitin.
Les activitats es realitzaran a les escoles, en equipaments esportius municipals i també a centres cívics. Aquest any, a més, s'incorpora l'ús del Teatre Municipal i del Centre Cultural La Mercè per fer el casal teatral juvenil. Per fer-ho possible, l'Ajuntament compta amb la participació d'entitats culturals, clubs esportius, associacions de famílies o agrupaments escoltes, entre altres, que contracten més de 400 monitors i monitores entre les activitats de juny, juliol i agost.
Pel que fa a infants d'1 a 3 anys, els casals estan organitzats amb la col·laboració de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) de les escoles bressol municipals i el programa d'aquest any ofereix fins a 284 places, un 11% més que l'estiu passat. Com en els darrers anys, també es durà a terme l’activitat del mes de juny a l’Escola de Santa Eugènia.
Des de l’Ajuntament de Girona preveuen mantenir la formació oberta als monitors i monitores del programa municipal de casals d’estiu i la figura de referent d’inclusió per a cada entitat. A més, es disposa del Pla d’Inclusió, un recurs per facilitar la participació d’infants i joves en situació de risc social o amb necessitats educatives especials.
En aquest sentit i per garantir la seva presència i participació en igualtat de condicions a les activitats municipals de lleure educatiu de la ciutat, a banda del monitoratge de suport que requereixin al casal, el consistori coordina els diferents agents educatius que treballen durant l'any amb aquests infants i joves amb l'objectiu que l’equip directiu disposi de la informació necessària per fer dels casals espais de lleure inclusiu.
