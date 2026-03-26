El Govern reforça a Girona els equips de control del senglar
El departament d’Agricultura desplegarà 50 professionals a Catalunya per actuar a les zones amb plans de control poblacional actius, entre les quals hi ha la demarcació gironina
El Govern reforçarà a Girona els equips de control del senglar en el marc de l’ampliació del dispositiu per reduir les sobrepoblacions de fauna cinegètica arreu de Catalunya. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha anunciat aquest dijous que desplegarà un total de 50 professionals entre el personal que ja treballa sobre el terreny i les noves incorporacions previstes, amb l’objectiu d’actuar a les zones on hi ha plans de control poblacional actius.
La demarcació de Girona és una d’aquestes àrees prioritàries, ja que és on el Departament manté activat el pla de control pel senglar. Segons ha informat la Generalitat en una nota de premsa, aquests equips s’encarreguen de fer seguiment de les poblacions de fauna cinegètica, avaluar danys, extreure mostres i aplicar mesures de control amb mètodes excepcionals en les zones amb més pressió.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha presentat aquest matí a l’Escola Agrària de Tàrrega els equips de control cinegètic del departament. Durant l’acte, ha emmarcat aquest reforç en una estratègia de país per afrontar la sobreabundància d’espècies cinegètiques. Segons Ordeig, es tracta d’“un repte de país i una prioritat per al Govern”.
La Generalitat detalla que aquests equips treballen per encomana del departament des del gener del 2026. Tot i que el gruix més important del dispositiu se centra actualment a les comarques de Lleida per la sobreabundància de conills, el reforç també s’estén a la resta de plans de control poblacional vigents, entre els quals hi ha el de Girona pel senglar i els del Pirineu, principalment pel que fa als cérvols.
Més capacitat d’actuació sostinguda
La nota subratlla que el nou desplegament vol dotar l’administració de més capacitat d’actuació sostinguda i més recursos humans per intervenir sobre el terreny. En conjunt, el Govern preveu combinar els efectius actuals amb noves incorporacions del Departament per afrontar amb més intensitat els problemes associats a l’excés de fauna cinegètica, tant pels danys als cultius com pels impactes sobre el territori.
En paral·lel, el Departament també destaca altres mesures impulsades en els darrers mesos per millorar l’eficiència de les captures. Entre aquestes, hi ha la formació de més de 1.200 persones —sobretot pagesos i caçadors amb experiència— a través de més de 40 sessions específiques, amb continguts teòrics i pràctics sobre seguretat i ús de noves tecnologies com els sistemes de visió nocturna.
A més, la Generalitat recorda que disposa de dades actualitzades sobre els diferents plans de control poblacional vigents, entre els quals el de Rocacorba, a través de l’Observatori agroalimentari, rural i ambiental, la plataforma que centralitza la informació del Departament.
Amb aquest reforç, el Govern vol consolidar un model de gestió més planificat i sostingut per actuar sobre les espècies cinegètiques que generen danys o desequilibris, també a les comarques gironines en el cas del senglar.
Subscriu-te per seguir llegint
