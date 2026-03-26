El Govern reforça a Girona els equips de control del senglar

El departament d’Agricultura desplegarà 50 professionals a Catalunya per actuar a les zones amb plans de control poblacional actius, entre les quals hi ha la demarcació gironina

Los jabalís campan a sus anchas en gran parte de la Península Ibérica

Tony Di Marino

Girona

El Govern reforçarà a Girona els equips de control del senglar en el marc de l’ampliació del dispositiu per reduir les sobrepoblacions de fauna cinegètica arreu de Catalunya. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha anunciat aquest dijous que desplegarà un total de 50 professionals entre el personal que ja treballa sobre el terreny i les noves incorporacions previstes, amb l’objectiu d’actuar a les zones on hi ha plans de control poblacional actius.

La demarcació de Girona és una d’aquestes àrees prioritàries, ja que és on el Departament manté activat el pla de control pel senglar. Segons ha informat la Generalitat en una nota de premsa, aquests equips s’encarreguen de fer seguiment de les poblacions de fauna cinegètica, avaluar danys, extreure mostres i aplicar mesures de control amb mètodes excepcionals en les zones amb més pressió.

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha presentat aquest matí a l’Escola Agrària de Tàrrega els equips de control cinegètic del departament. Durant l’acte, ha emmarcat aquest reforç en una estratègia de país per afrontar la sobreabundància d’espècies cinegètiques. Segons Ordeig, es tracta d’“un repte de país i una prioritat per al Govern”.

La Generalitat detalla que aquests equips treballen per encomana del departament des del gener del 2026. Tot i que el gruix més important del dispositiu se centra actualment a les comarques de Lleida per la sobreabundància de conills, el reforç també s’estén a la resta de plans de control poblacional vigents, entre els quals hi ha el de Girona pel senglar i els del Pirineu, principalment pel que fa als cérvols.

Més capacitat d’actuació sostinguda

La nota subratlla que el nou desplegament vol dotar l’administració de més capacitat d’actuació sostinguda i més recursos humans per intervenir sobre el terreny. En conjunt, el Govern preveu combinar els efectius actuals amb noves incorporacions del Departament per afrontar amb més intensitat els problemes associats a l’excés de fauna cinegètica, tant pels danys als cultius com pels impactes sobre el territori.

En paral·lel, el Departament també destaca altres mesures impulsades en els darrers mesos per millorar l’eficiència de les captures. Entre aquestes, hi ha la formació de més de 1.200 persones —sobretot pagesos i caçadors amb experiència— a través de més de 40 sessions específiques, amb continguts teòrics i pràctics sobre seguretat i ús de noves tecnologies com els sistemes de visió nocturna.

A més, la Generalitat recorda que disposa de dades actualitzades sobre els diferents plans de control poblacional vigents, entre els quals el de Rocacorba, a través de l’Observatori agroalimentari, rural i ambiental, la plataforma que centralitza la informació del Departament.

Notícies relacionades

Amb aquest reforç, el Govern vol consolidar un model de gestió més planificat i sostingut per actuar sobre les espècies cinegètiques que generen danys o desequilibris, també a les comarques gironines en el cas del senglar.

  1. Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
  2. Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
  3. Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
  4. Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
  5. Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
  6. Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
  7. Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
  8. «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»

¿Què li ha passat a Rosalía en el seu concert de Milà? Això és el que se sap sobre la seva intoxicació alimentària

Ni confirmat ni en vigor: el que realment passarà amb l'IVA dels autònoms (i el límit de 85.000 euros)

El PP porta al Congrés la modernització del quarter militar de Sant Climent Sescebes

Policies nacionals salven la vida d'un camioner amb un ictus a la Jonquera

Trànsit preveu una "eclosió de mobilitat" per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja

Íñiguez abans de la Copa: "Cada partit és una final, i la primera final és demà"

Junts rebutja la pròrroga dels lloguers: "Hi ha casos en què el propietari del pis és més vulnerable que el que hi ha a dins"

Un tractor bolca el remolc carregat de llenya en un accident a Medinyà

