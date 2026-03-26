Dos joves assalten un noi a Girona, fugen i acaben detinguts en un edifici ocupat
Els assaltants van abordar la víctima a la Devesa, la van agafar pel coll i li van robar el mòbil, que després van trobar gràcies a la geolocalització als genitals d’un dels lladres
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 25 de març dos homes de 20 i 24 anys, amb antecedents policials, acusats d’un robatori amb violència i intimidació a Girona. Segons la policia, els arrestats haurien assaltat un jove cap a la una de la matinada a la zona de la Devesa, on presumptament el van agafar pel coll, el van amenaçar i li van robar la motxilla i el telèfon mòbil.
Després dels fets, la víctima va aconseguir arribar a casa, demanar ajuda i intentar localitzar el telèfon. A partir d’aquesta informació, els agents de la comissaria de Girona van iniciar una recerca per trobar els presumptes autors.
Poc després, una patrulla de paisà i una altra d’uniformada van geocalitzar el telèfon i van trobar dos joves en un portal de la ronda Ferran Puig que coincidien amb la descripció facilitada i portaven una motxilla semblant a la sostreta. En veure la policia, van entrar al vestíbul de l’edifici ocupat i van pujar corrents per les escales, però els agents els van acabar interceptant.
L’arrest es va produir al números 15 de la ronda Ferran Puig, un bloc ocupat que ja haa estat objecte de diversos desallotjaments durant el 2025 i sobre el qual s’havien denunciat problemes estructurals i conflictes a l’entorn veïnal.
Ocult als genitals
Els Mossos van recuperar també el telèfon mòbil sostret, que un dels sospitosos amagava entre la roba interior. En concret, els policies van identificar-los i, quan els estaven escorcollant, van notar que de les parts íntimes d’un dels nois sonava un dispositiu de telefonia mòbil que la víctima havia geocalitzat. Quan el van recuperar van comprovar que era el mateix terminal que s’havia sostret poca estona abans. Els objectes van ser retornats a la víctima i els dos homes van quedar detinguts.
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
- Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
- Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
- «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»