L'adjudicació de les obres de la plaça d'Espanya de Girona continua pendent cinc mesos després

L'Ajuntament espera que les obres de la plaça d'Espanya, amb un projecte que prioritza el vianant, comencin a l'estiu i acabin a finals d'any

L'estat actual de la plaça d'Espanya de Girona. / Marc Martí Font

Josep Coll

Girona

Les obres de la plaça d'Espanya de Girona continuen pendents d'adjudicar cinc mesos després que l'Administrador de Infreastructures Ferroviaries (Adif), encarregat de fer el concurs públic, anunciés a la plataforma de contractació les empreses que havien presentat oferta. També fa cinc mesos que estan pendents d'adjudicar el servei de consultoria, direcció d'execució i assistència tècnica pel control d'aquestes reformes. Diari de Girona ha demanat en més d'una ocasió com avançava el procés a la Subdelegació del Govern a Girona, però no ha rebut resposta

Qui va posar una data per l'adjudicació va ser l'alcalde, Lluc Salellas, en la reunió d'aquest dilluns amb els veïns del barri de l'Eixample. "Abans de final de mes l'Estat ha dit que adjudicarà les obres de la plaça d'Espanya", va dir, i també va anunciar que "al voltant d'aquest estiu començaran les obres". Quan es va aprovar la permuta dels terrenys entre Adif i l'Ajuntament es va dir que la intenció era iniciar les tasques entre finals de 2025 i principis de 2026, cosa que no es produirà.

Va ser el 8 d'octubre de l'any passat quan Adif va publicar en la plataforma de contractació el document on figuren les empreses que s'han presentat en el concurs per fer les reformes. En van ser onze que van presentar oferta, però una, Rubau Tarres SA, ja es va descartar des del principi per "no complir amb els requisits administratius exigits en el Plec de Condicions Particulars".

Per davant l'estació hi haurà un carril bici després de les reformes. / Marc Martí Font

10 empreses

Ara per ara, hi ha deu companyies que opten a fer les actuacions: Rogasa Construcciones y Contratas SAU, Copcisa SA, Construcciones Rubau SA, Vilor Infraestructuras SL, Xavier Alsina SA, Copisa Constructura Pirenaica SAU, Torrescamara y Cia de obras SA, Vials i Medi Ambient SA, i les unions temporals d'empreses formades per Seranco SAU i Serveis i Projectes Begues SL, i José Antonio Romero Polo SAU i Aglomerats Girona SA. La que va obtenir millor puntuació (45,04) tenint en compte tots els criteris del contracte va ser Copisa Constructora Pirenaica, que ha fet una oferta de 3.110.479,78 euros, rebaixant en mig milió el preu de sortida que era de 3.623.166,66 euros.

No va ser la que ha fet l'oferta econòmica més baixa, ja que la UTE formada per José Antonio Romero Polo SAU i Aglomerats Girona, ha proposat executar les tasques per 2.860.490,07 euros. Així i tot, ha obtingut una puntuació inferior (37,6), perquè s'han tingut en compte altres criteris com el programa d'actuacions ambientals o la seguretat i salut.

L'anunci de la licitació es va fer a finals de juliol. Mentre que a principis de setembre es va inciar l'expedient del servei de consultoria, direcció d'execució i assistència tècnica pel control de les obres amb un preu de sortida de 95.0009,14 euros. El 14 d'octubre l'ens ferroviari va publicar un document amb les dues empreses que opten a fer aquestes tasques: Tylin Spain SL, que va fer una oferta de 83.285 euros i Extremera Led Asociados SL, que la va fer de 80.615,26 euros. L'adjudicació tampoc s'ha materialitzat des de llavors.

L'esplanada ara sense ús, que antigament era una estació d'autobusos. / Marc Martí Font

Acabes abans de finalitzar l'any

Si tal com va dir Salellass les obres comencen "al voltant de l'estiu" la reforma de la plaça d'Espanya s'hauria completat abans de finalitzar aquest any, ja que segons el contracte l'empresa adjudicatària tindrà quatre mesos per fer les actuacions. La plaça és una esplanada sense ús des que l'antiga estació d'autobusos va desaparèixer de l'espai abans de la pandèmia.

Ara, es posarà punt final a això, creant una zona diàfana d'apropament a l'estació, generant noves vies per a les persones i àrees verdes. L'objectiu principal és fer una nova urbanització que prioritzi el vianant, a part de crear un carril bici que passarà per davant l'estació.

