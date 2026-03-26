Primer revés al recurs per frenar la clàusula lingüística a favor del català a Temps de Flors
El jutjat desestima les mesures cautelars de Convivència Cívica Catalana i permet reprendre el contracte de neteja dels espais expositius privats
El jutjat ha desestimat les mesures cautelars que Convivència Cívica Catalana havia sol·licitat per intentar aturar un contracte vinculat a Temps de Flors 2026 que incorpora una clàusula lingüística a favor del català. Segons ha informat Junts per Girona, aquesta decisió permet ara reprendre la licitació del servei de neteja dels espais expositius privats, que havia quedat aturada durant les darreres tres setmanes arran del recurs contenciós administratiu presentat per l’entitat.
El contracte afecta un dels serveis necessaris per a l’organització de la mostra floral, prevista del 9 al 17 de maig, i la resolució judicial, sempre segons la formació, desencalla el calendari de preparatius de l’esdeveniment. El recurs de Convivència Cívica Catalana anava dirigit contra les clàusules lingüístiques incloses al plec de condicions, que estableixen l’ús del català en les relacions amb l’Ajuntament i en les comunicacions derivades de la prestació del servei.
Junts defensa que aquestes clàusules són habituals en la contractació pública a Catalunya i sosté que la decisió del jutjat reforça la seva validesa. En aquest sentit, el partit posa en valor la feina dels serveis jurídics municipals i de l’àrea de Contractació, encapçalada per la regidora Maria Àngels Planas, en la redacció dels plecs i en la incorporació d’aquestes condicions amb “totes les garanties legals”.
"És anòmal és haver de defensar constantment allò que és propi"
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha celebrat la resolució judicial i ha afirmat que “celebrem que el jutjat hagi desestimat aquestes mesures cautelars que pretenien frenar la normalitat del català a l’administració”. Segons Geis, “el que és anòmal no és demanar l’ús del català en un contracte públic; el que és anòmal és haver de defensar constantment allò que és propi i legítim del nostre país”.
La vicealcaldessa també ha remarcat que la resolució permet garantir l’organització d’un dels esdeveniments més destacats del calendari gironí. “Temps de Flors és una cita clau per a Girona, també des del punt de vista econòmic, i treballarem perquè torni a ser un èxit de ciutat”, ha assegurat. En la mateixa línia, Geis ha afegit que “defensar el català és defensar els drets de la ciutadania i la cohesió del país”.
La decisió judicial no resol encara el fons del litigi, però sí que tomba aquest primer intent de suspendre de manera immediata l’aplicació de la clàusula lingüística. Això permet al consistori reprendre el procediment administratiu i avançar en la contractació del servei, en un moment en què els terminis de preparació de Temps de Flors ja havien quedat afectats per l’aturada cautelar.
