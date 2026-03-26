Primer revés al recurs per frenar la clàusula lingüística a favor del català a Temps de Flors

El jutjat desestima les mesures cautelars de Convivència Cívica Catalana i permet reprendre el contracte de neteja dels espais expositius privats

Un dels espais de Temps de Flors de l'any passat.

Un dels espais de Temps de Flors de l'any passat. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

El jutjat ha desestimat les mesures cautelars que Convivència Cívica Catalana havia sol·licitat per intentar aturar un contracte vinculat a Temps de Flors 2026 que incorpora una clàusula lingüística a favor del català. Segons ha informat Junts per Girona, aquesta decisió permet ara reprendre la licitació del servei de neteja dels espais expositius privats, que havia quedat aturada durant les darreres tres setmanes arran del recurs contenciós administratiu presentat per l’entitat.

El contracte afecta un dels serveis necessaris per a l’organització de la mostra floral, prevista del 9 al 17 de maig, i la resolució judicial, sempre segons la formació, desencalla el calendari de preparatius de l’esdeveniment. El recurs de Convivència Cívica Catalana anava dirigit contra les clàusules lingüístiques incloses al plec de condicions, que estableixen l’ús del català en les relacions amb l’Ajuntament i en les comunicacions derivades de la prestació del servei.

Junts defensa que aquestes clàusules són habituals en la contractació pública a Catalunya i sosté que la decisió del jutjat reforça la seva validesa. En aquest sentit, el partit posa en valor la feina dels serveis jurídics municipals i de l’àrea de Contractació, encapçalada per la regidora Maria Àngels Planas, en la redacció dels plecs i en la incorporació d’aquestes condicions amb totes les garanties legals”.

"És anòmal és haver de defensar constantment allò que és propi"

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha celebrat la resolució judicial i ha afirmat que “celebrem que el jutjat hagi desestimat aquestes mesures cautelars que pretenien frenar la normalitat del català a l’administració”. Segons Geis, “el que és anòmal no és demanar l’ús del català en un contracte públic; el que és anòmal és haver de defensar constantment allò que és propi i legítim del nostre país”.

La vicealcaldessa també ha remarcat que la resolució permet garantir l’organització d’un dels esdeveniments més destacats del calendari gironí. “Temps de Flors és una cita clau per a Girona, també des del punt de vista econòmic, i treballarem perquè torni a ser un èxit de ciutat”, ha assegurat. En la mateixa línia, Geis ha afegit que “defensar el català és defensar els drets de la ciutadania i la cohesió del país”.

La decisió judicial no resol encara el fons del litigi, però sí que tomba aquest primer intent de suspendre de manera immediata l’aplicació de la clàusula lingüística. Això permet al consistori reprendre el procediment administratiu i avançar en la contractació del servei, en un moment en què els terminis de preparació de Temps de Flors ja havien quedat afectats per l’aturada cautelar.

¿Què li ha passat a Rosalía en el seu concert de Milà? Això és el que se sap sobre la seva intoxicació alimentària

Ni confirmat ni en vigor: el que realment passarà amb l'IVA dels autònoms (i el límit de 85.000 euros)

El PP porta al Congrés la modernització del quarter militar de Sant Climent Sescebes

Policies nacionals salven la vida d’un camioner amb un ictus a la Jonquera

Trànsit preveu una “eclosió de mobilitat” per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja

Íñiguez abans de la Copa: "Cada partit és una final, i la primera final és demà"

Junts rebutja la pròrroga dels lloguers: "Hi ha casos en què el propietari del pis és més vulnerable que el que hi ha a dins"

Un tractor bolca el remolc carregat de llenya en un accident a Medinyà
