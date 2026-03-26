Un tractor bolca el remolc carregat de llenya en un accident a Medinyà

El sinistre viari s'ha saldat sense ferits

El tractor amb el remolc bolcat a Medinyà. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Medinyà

Un tractor ha bolcat el remolc carregat de llenya que transportava per l’N-II, al seu pas per Medinyà.

L’accident ha passat cap a les deu del matí i ha obligat a mobilitzar els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers.

Tot i que el tractor ha quedat dret, tant el vehicle com la càrrega han acabat fora de la carretera. La llenya ha quedat escampada a la zona arran del succés.

L’accident s’ha saldat sense ferits i, segons han informat els Bombers, s’ha hagut de mobilitzar una grua per aixecar el remolc.

Cap a dos quarts de dotze, el remolc ja tornava a estar dret i el tractor ha pogut reprendre la marxa. Els Bombers han retornat al parc un cop finalitzada l’actuació.

