Un tractor bolca el remolc carregat de llenya en un accident a Medinyà
El sinistre viari s'ha saldat sense ferits
Un tractor ha bolcat el remolc carregat de llenya que transportava per l’N-II, al seu pas per Medinyà.
L’accident ha passat cap a les deu del matí i ha obligat a mobilitzar els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers.
Tot i que el tractor ha quedat dret, tant el vehicle com la càrrega han acabat fora de la carretera. La llenya ha quedat escampada a la zona arran del succés.
L’accident s’ha saldat sense ferits i, segons han informat els Bombers, s’ha hagut de mobilitzar una grua per aixecar el remolc.
Cap a dos quarts de dotze, el remolc ja tornava a estar dret i el tractor ha pogut reprendre la marxa. Els Bombers han retornat al parc un cop finalitzada l’actuació.
