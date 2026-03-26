La UdG participa en un estudi que detecta una bretxa laboral amb les persones trans
La recerca conclou que la percepció inclusiva de moltes organitzacions contrasta amb les experiències de discriminació, invisibilitat i precarietat
La Universitat de Girona ha participat en un estudi europeu que posa de manifest la distància entre les polítiques laborals de moltes organitzacions i l’experiència real de les persones trans i no binàries a la feina. La recerca s’ha fet en el marc del projecte Transcending Barriers: Promoting Trans Inclusion in the Workplace i compta amb la participació del grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA) de la UdG.
L’enquesta s’ha dut a terme a Bulgària, Itàlia, Lituània i Espanya. En el cas espanyol, hi han respost 93 professionals vinculats als recursos humans i 635 persones LGBTIQA+, de les quals 361 són persones trans i no binàries. Entre aquestes, el 32,31% declara tenir uns ingressos anuals inferiors als 8.500 euros, mentre que el 44,6% se situa per sota dels 13.000 euros. A més, el nivell d’ocupació és inferior al 65%. L’estudi també assenyala dificultats a l’hora de visibilitzar la identitat de gènere en l’àmbit laboral. Tot i que el 94,4% de les persones enquestades afirma haver compartit amb algú que és trans o no binària, aquesta obertura cau a la feina: un 41,6% no ho ha compartit amb cap superior i un 26,8% tampoc amb cap company o companya.
La discriminació per identitat de gènere
Les dades recollides mostren que la discriminació per identitat de gènere continua sent freqüent. Les situacions més habituals són la ridiculització, els comentaris negatius constants i l’exclusió o l’aïllament social. L’estudi assenyala, a més, que aquesta última forma de violència i també determinades conductes de caràcter sexual, com comentaris degradants o insinuacions no desitjades, afecten amb més intensitat les dones trans.
Pel que fa a la mirada de les organitzacions, el 67% dels professionals de recursos humans enquestats assegura que la seva empresa o entitat disposa d’un pla d’igualtat, i un 58,6% afirma que aquest inclou mesures específiques d’inclusió LGBTIQA+. Tot i això, poc més de la meitat de les persones participants considera que aquests plans són realment aplicables, i la seva implementació és baixa i només ocasional.
En general, la percepció dels professionals és que les persones trans i no binàries tenen les mateixes oportunitats de contractació i promoció. Però aquesta visió contrasta amb les experiències recollides per l’estudi. La recerca conclou que, als quatre països analitzats, moltes organitzacions es perceben com a inclusives, però les persones trans i no binàries continuen trobant poca protecció, escàs suport i una visibilitat limitada. Davant d’això, l’estudi defensa la necessitat d’aplicar mesures concretes, com protocols pràctics i formació en inclusió, per convertir les normatives en pràctiques reals dins els entorns laborals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
- Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
- Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
- «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»