Vuit detinguts en una actuació policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona
Tres dels arrestats estan acusats de violació de domicili i cinc més, de robatori amb força
Una intervenció aquest dijous a la tarda als immobles ocupats de la ronda Ferran Puig de Girona ha acabat amb vuit detinguts. Segons ha informat l’Ajuntament, tres dels arrestats ho han estat per violació de domicili i cinc més per robatori amb força.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.54 hores per donar suport a la Policia Municipal de Girona. A partir d’aquí, s’ha activat un operatiu en aquest punt de la ciutat, on hi ha dos edificis amb totes les portes ocupades. La presència policial s’ha concentrat en un entorn que des de fa temps es troba sota el focus per la situació dels immobles i pels diversos episodis que s’hi han anat produint.
Desallotjaments i altres intervencions
No és la primera vegada que s’actua en aquest àmbit. Els edificis ja havien estat escenari anteriorment de desallotjaments i altres intervencions, en una zona que arrossega conflictivitat des de fa temps i que ha obligat en més d’una ocasió a mobilitzar efectius policials. Aquesta tarda, l’escenari s’ha tornat a repetir amb una nova actuació que s’ha tancat amb vuit detinguts.
A més, en aquest mateix punt també hi ha obert un altre front. L’Ajuntament ha requerit a la propietat del número 13-15 que netegi les aigües fecals acumulades al pati interior, una situació que genera malestar entre els veïns del bloc del costat des de fa setmanes. Les queixes es remunten al desembre passat, quan els residents van començar a denunciar olors i vessaments procedents d’unes canalitzacions embussades.
Subscriu-te per seguir llegint
