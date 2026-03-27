Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

Almenys quatre detinguts més al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona

Tres arrestats per robatori amb violència i un per atemptat contra l’autoritat en una nova actuació que se suma als vuit detinguts d'aquest dijous

Actuació policial als immobles ocupats de la ronda Ferran Puig de Girona, aquest dissabte / Alba Carmona

Tony Di Marino

Tapi Carreras

Girona

Una nova actuació policial als immobles ocupats de la ronda Ferran Puig de Girona s’ha saldat aquest dissabte amb almenys quatre detinguts més. Segons ha pogut saber Diari de Girona, tres dels arrestats estan acusats de robatori amb violència i un quart d’atemptat contra l’autoritat. L’operatiu ha obligat a tallar la circulació a la ronda Ferran Puig en ambdós sentits, fet que ha provocat afectacions al trànsit a la zona.

Aquests arrestos se sumen als vuit que ja es van produir aquest dijous a la tarda en el mateix punt. En aquella intervenció, tres persones van ser detingudes per violació de domicili, en intentar ocupar pisos, i cinc més per robatori amb força a l’interior dels habitatges.

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal han tornat a intervenir en aquest àmbit de la ciutat, on hi ha dos edificis amb la majoria de pisos ocupats. Es tracta d’una zona que des de fa temps acumula episodis de conflictivitat i que ha requerit diverses actuacions policials.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents