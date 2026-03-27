Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
L'Ajuntament inverteix 50.405,28 euros en el servei de control de l'insecte, amb tractaments larvaris a la via pública que començaran al maig i es repetiran cada vuit setmanes
Hi ha vuit barris de Girona que tenen un risc de proliferació alt de mosquit tigre a les zones públiques. Serà en aquests sectors que es prioritzarà actuar per evitar que l'insecte es pugui multiplicar i minimitzar així les molèsties per picades i disminuir el risc que actuï com a transmissor de malalties d'origen tropical com dengue, el chikungunya o el virus del Zika. L'Ajuntament ha tret recentment la licitació del servei de control del mosquit tigre mitjançant tractaments larvaris a la via pública amb un preu de sortida de 50.405,28 euros.
Com és habitual, es farà un tractament cada vuit setmanes, sent el primer el mes de maig, i després fent els restants el juliol i el setembre. Aquest servei es prestarà als principals focus de cria de mosquit a la via pública, sobretot, en els casos on l'estructura permet l'acumulació d'aigua, com és el cas dels embornals i reixes de desaigua. L'any passat, es van controlar i tractar més de 1.500 embornals.
En aquest sentit, els barris amb risc més alt de proliferació de mosquit tigre, per les seves característiques són: Sant Narcís, Torre de Taialà, Mas Catofa, Germans Sàbat, Domeny, Palau Sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu. Això no significa que a la resta de barris no s'actuï, ja que també n'hi ha un bon grapat que presenten un risc mitjà, com ara Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Montjuïc, Montilivi, La Creueta, Font de la Pólvora, Vila-Roja o el Barri Vell. De fet, només la zona de Torre Gironella està marcada en el mapa del contracte com l'únic sector amb risc baix.
Altres tasques
Més enllà de les actuacions que faci l'empresa adjudicatària a la via pública, les brigades municipals fan les tasques de revisar i tractar els embornals dels patis interiors dels equipaments municipals. També s'instal·len trampes específiques en els equipaments municipals de més risc, com ara els centres on es fan casals d'estiu.
També els veïns i les empreses tenen un paper cabdal en la persecució d'aquest insecte. Han d’evitar deixar recipients o elements que es puguin omplir amb una làmina d’aigua, suficient perquè els mosquits hi puguin criar. A més, és important la prevenció en els espais de concurrència pública, com les hortes, els cementiris o les escoles.
Què cal saber sobre el mosquit tigre?
El mosquit tigre és una espècie invasora procedent de l'Àsia i és actiu entre mitjans d’abril i mitjans de novembre, depenent de les condicions meteorològiques de cada temporada. La presència més important de mosquit tigre es localitza entre els mesos d’agost i octubre, quan les pluges importants solen ser més habituals i les temperatures no baixen per sota dels deu graus. Cal destacar que és negre, té ratlles blanques al cap, al tòrax, a l'abdomen i a les potes. Habitualment, pica de dia i a l'exterior i, generalment, no s'allunya massa del lloc on ha nascut.
Per evitar les picades del mosquit tigre cal aplicar-se repel·lents, posar-se roba de colors clars que cobreixi tot el cos i usar teles mosquiteres. És important demanar informació al centre sanitari en cas de viatjar en una zona de risc i, en cas de trobar-se malament a la tornada, informar la centre sanitari que s'ha viatjat en una zona de risc.
