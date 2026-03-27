Un arbre caigut talla la circulació de trens a Sant Jordi Desvalls
La incidència ha obligat a interrompre el servei entre Caldes de Malavella i Flaçà i a habilitar transport alternatiu per carretera abans de restablir-se la circulació
La caiguda d’un arbre a la zona de vies ha obligat aquest divendres a la tarda a interrompre la circulació ferroviària a Sant Jordi Desvalls. La incidència ha afectat el tram comprès entre Caldes de Malavella i Flaçà, segons ha informat Renfe. L’avís s’ha produït cap a les quatre de la tarda i ha comportat l’aturada del servei de la línia RG1, així com afectacions en altres connexions del nord de la demarcació. Davant la incidència, s’ha habilitat un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat i garantir la mobilitat dels usuaris.
A més, també s’ha reforçat el servei amb un tren Avant amb sortida de Barcelona Sants a les 16.45 hores, amb parada a Girona i Figueres Vilafant, per facilitar els desplaçaments mentre durava la incidència. Posteriorment, la circulació s’ha pogut restablir entre Maçanet-Massanes i Flaçà i també entre Figueres i Portbou. Tot i això, els trens han continuat circulant fora del seu horari habitual durant una estona a causa de les afectacions acumulades.
La incidència ha provocat retards i alteracions en el servei ferroviari a les comarques gironines en plena tarda de dissabte.
Subscriu-te per seguir llegint
