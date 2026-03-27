La CUP carrega contra les obres del pavelló de Quart: “És un nyap que pagarem entre tots”
Els cupaires critiquen que es tapin les claraboies i alerta que l’equipament perdrà llum natural
La CUP de Quart ha carregat contra les obres que s’estan fent al pavelló poliesportiu municipal per solucionar problemes de degoters i filtracions d’aigua. En un comunicat, la formació qualifica l’actuació de “nyap” i critica especialment la decisió de tapar o eliminar les claraboies de l’equipament.
Segons el grup municipal, aquesta mesura farà perdre la llum natural en espais com els vestidors, el passadís i el gimnàs, que tenen un ús habitual. El regidor de la CUP Carles Serra sosté que aquesta decisió obligarà a dependre sempre de l’electricitat per il·luminar aquestes dependències, amb l’augment de despesa que això comporta, i defensa que “va en contra de qualsevol criteri d’eficiència energètica”.
La formació també qüestiona que les claraboies siguin l’origen de les filtracions. Després de visitar les obres, asseguren que el problema es troba “entre la tela asfàltica i els tubs de ventilació de l’equipament”. En aquest sentit, Serra afirma que “les humitats es concentren al voltant de les sortides de ventilació, que estan clarament fetes malbé, mentre que l’entorn de les claraboies està intacte”. Per tot plegat, la CUP reclama que s’aturi immediatament l’eliminació de les claraboies i que l’equip de govern reconsideri l’actuació amb una solució que, segons diuen, vagi a l’arrel del problema de les filtracions del pavelló.
