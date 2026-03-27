Els Marrecs de Salt, tres dècades fent pinya: “Hem de construir les bases per tornar a somiar amb els castells de 9”
La colla enceta la temporada del 30è aniversari amb nova junta i amb el repte de consolidar els castells bàsics de 8 per fer un pas més al llarg del curs
Els Marrecs de Salt enceten una temporada especial amb motiu del seu 30è aniversari, una efemèride que la colla vol viure mirant tant enrere com endavant. La formació arriba a les tres dècades de trajectòria en un moment que el seu cap de colla, Pau Caravaca, defineix com una etapa per reforçar l’estructura interna i recuperar ambició castellera. També ho fa amb una nova junta al capdavant, presidida per Paula Crosa.
Caravaca resumeix el moment actual de la colla amb una idea clara: “Hem de construir les bases per tornar a somiar amb els castells de 9”. Segons explica, els de la camisa blau Ter es troben enguany en una temporada de reconstrucció, amb la voluntat de consolidar els fonaments necessaris per tornar a créixer. En aquest sentit, destaca que la colla té un bon gruix de gent per fer pinya, tot i que recorda que sempre en cal més i que tothom qui vulgui acostar-se al local serà benvingut.
"Un bon moment per entrar-hi"
El cap de colla assenyala, però, que el repte no passa només per tenir més gent, sinó també per formar persones en diferents posicions. Els Marrecs volen reforçar tant la pinya com la canalla i el tronc per poder tornar als castells de 8 i mig i, amb el temps, recuperar el camí que els permeti tornar a pensar en els de 9. Per això, Caravaca considera que aquest és “un bon moment per entrar al local de la colla, donar un cop de mà, conèixer el món casteller i el que l’envolta i estimar la colla”.
Pel que fa als objectius immediats de la temporada, els Marrecs se centren primer a assegurar els bàsics de 8. La colla vol consolidar el 4 de 8 i el 3 de 8 perquè siguin estructures “molt fermes i confiades” i això els permeti fer un pas més. A partir d’aquí, l’horitzó passa per treballar els castells de 8 i mig, com el 2 de 8 amb folre, el 7 de 8 i el 5 de 8, amb la voluntat que puguin sortir al llarg del curs.
Més enllà d’aquests objectius, la colla també vol continuar assajant estructures superiors. Caravaca ho resumeix amb una expressió senzilla: “Sembrar avui per recollir demà”. La idea és que la feina que es faci aquesta temporada serveixi per enfortir la colla i posar els fonaments de reptes més grans en el futur.
Concurs de Castells de Tarragona
Entre les cites destacades del calendari, el Concurs de Castells de Tarragona continua sent una de les grans fites. Caravaca el situa al nivell de les actuacions de Sant Jaume a Salt o Sant Narcís a Girona, i remarca que cada dos anys la colla treballa per ser també a Tarragona. Segons explica, la voluntat no és només anar-hi a plaça, sinó mobilitzar un gran gruix de persones, tant de la colla com de l’entorn més proper, incloent-hi amics, familiars i colles amigues.
L’arribada als 30 anys és també, per als Marrecs, una mostra de consolidació. El cap de colla defensa que el fet que una colla castellera situada “tan al nord del quilòmetre zero dels castells” hagi arribat a aquesta xifra demostra la salut del projecte. També reivindica que els Marrecs s’han convertit en una colla referent al nord del país i que, al llarg d’aquest temps, han mantingut un bon nivell casteller.
Caravaca recorda, a més, que per la colla hi han passat moltíssimes persones i que moltes han assumit responsabilitats per fer-la créixer tant en etapes més tranquil·les com en moments més complicats. Amb aquest bagatge al darrere, els Marrecs afronten el 30è aniversari amb ganes de continuar creixent, seguir fent castells i mantenir-se com una part activa de la cultura popular de Salt i Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
