Enxampen un lladre en bicicleta després de robar en una masia de Sarrià de Ter

Els Mossos d’Esquadra el van interceptar després que saltés l’alarma de l’habitatge i s'emportés cablejat i tubs de coure

El cablejat i els tubs de coure que el lladre va robar de la masia de Sarrià de Ter. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Sarrià de Ter

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 39 anys i amb antecedents com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en una masia de Sarrià de Ter.

Els fets van passar cap a les 10 del matí del 25 de març, quan es va activar l’alarma d’una masia del municipi. De camí cap a l’habitatge, una patrulla va veure un home que circulava en bicicleta per un camí de terra transportant una bossa de plàstic amb cablejat elèctric i una motxilla amb eines. Com que es tractava d’una zona aïllada i poc transitada, els agents el van aturar, identificar i escorcollar.

Les eines recuperades pels Mossos que duia el lladre detingut a Sarrià de Ter.

Les eines recuperades pels Mossos que duia el lladre detingut a Sarrià de Ter. / Mossos d'Esquadra

Després de fer diverses comprovacions, els Mossos van constatar que el cablejat elèctric i els tubs de coure que duia l’home procedien de la masia on havia saltat l’alarma. Per això, el van acabar detenint.

Notícies relacionades

Segons van comprovar els policies, el lladre havia accedit a l’habitatge de Sarrià per un balcó de la primera planta.

  1. Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
  2. Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
  3. Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
  4. Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
  5. La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
  6. Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
  7. La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
  8. Vuit detinguts en una actuació policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona

L'arribada d'una massa d'aire polar a partir de diumenge presagia una Setmana Santa freda i amb possibles pluges disperses a Espanya

El cas Noelia destapa les esquerdes de la llei de l'eutanàsia: el Parlament impulsa un canvi legal per escurçar els litigis

Rosario, Pablo López, Taburete, La Ludwig Band i La La Love You, al cartell de l'Occident Summerfest Cerdanya 2026

Calonge projecta soterrar l'aparcament del Fontova per fer-hi una zona verda i habitatges

El veuen traginant unes bosses a Empuriabrava i acaba denunciat per dur droga i una navalla prohibida

Les imatges d'un assaig dels Marrecs de Salt

Els Marrecs de Salt, tres dècades fent pinya: "Hem de construir les bases per tornar a somiar amb els castells de 9"

Tracking Pixel Contents