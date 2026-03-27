Enxampen un lladre en bicicleta després de robar en una masia de Sarrià de Ter
Els Mossos d’Esquadra el van interceptar després que saltés l’alarma de l’habitatge i s'emportés cablejat i tubs de coure
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 39 anys i amb antecedents com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en una masia de Sarrià de Ter.
Els fets van passar cap a les 10 del matí del 25 de març, quan es va activar l’alarma d’una masia del municipi. De camí cap a l’habitatge, una patrulla va veure un home que circulava en bicicleta per un camí de terra transportant una bossa de plàstic amb cablejat elèctric i una motxilla amb eines. Com que es tractava d’una zona aïllada i poc transitada, els agents el van aturar, identificar i escorcollar.
Després de fer diverses comprovacions, els Mossos van constatar que el cablejat elèctric i els tubs de coure que duia l’home procedien de la masia on havia saltat l’alarma. Per això, el van acabar detenint.
Segons van comprovar els policies, el lladre havia accedit a l’habitatge de Sarrià per un balcó de la primera planta.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Vuit detinguts en una actuació policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona