Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

Girona apagarà els llums de l’Ajuntament, la Catedral i la basílica de Sant Feliu amb motiu de “L’hora del planeta”

L’acció es farà dissabte entre les 20.30 i les 21.30 h per conscienciar sobre el canvi climàtic

La façana de l'Ajuntament de Girona, en una imatge d'arxiu.

La façana de l'Ajuntament de Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Girona

Girona s’afegirà aquest dissabte a “L’hora del planeta” apagant els llums d’alguns dels principals edificis de la ciutat, com l’Ajuntament, la Catedral i la basílica de Sant Feliu. L’acció es farà entre les 20.30 i les 21.30 hores i forma part d’una iniciativa global impulsada per l’ONG WWF per sensibilitzar sobre els efectes del canvi climàtic.

Com en altres edicions, la proposta convida també la ciutadania a sumar-se a la iniciativa apagant els llums i els electrodomèstics de casa durant aquesta hora, amb l’objectiu de reduir el consum energètic i fer visible la necessitat d’avançar cap a models més sostenibles. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha remarcat que “en un context de crisi climàtica com l’actual la qüestió energètica és molt important” i ha defensat la necessitat d’avançar cap a un sistema basat en energies renovables i en la millora de l’eficiència energètica dels edificis.

El Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible

En aquesta línia, el consistori impulsa diverses actuacions orientades a reduir el consum energètic i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. Entre aquestes, hi ha el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible, aprovat el 2017 i actualitzat amb el temps, així com projectes de rehabilitació energètica d’edificis i serveis d’assessorament a la ciutadania a través de les oficines de sostenibilitat i de transició energètica.

També destaca el projecte GiroNat, que aposta per la renaturalització urbana i la promoció de la biodiversitat com a eines per fer front a fenòmens com les onades de calor o la sequera. A més, el consistori ha aprovat en els darrers anys mesures específiques per millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals i reduir el consum d’energia.

“L’hora del planeta” va néixer a Sydney l’any 2007 com un gest simbòlic per cridar l’atenció sobre el canvi climàtic i s’ha convertit amb el temps en una de les mobilitzacions ambientals més esteses arreu del món, amb la participació de milers de ciutats en més de 200 països.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Les hortes de Salt revifen amb una nova jornada de neteja dels recs

Les hortes de Salt revifen amb una nova jornada de neteja dels recs

L’Ajuntament de Palamós tanca la barraca de Cala Estreta pel risc de despreniments després de l’incendi de desembre

L’Ajuntament de Palamós tanca la barraca de Cala Estreta pel risc de despreniments després de l’incendi de desembre

Intervenen més de 100 tones de tabac falsificat produït a Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”

Intervenen més de 100 tones de tabac falsificat produït a Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”

Girona fa treballs de manteniment a la zona de jocs dels jardins de Pedret

Girona fa treballs de manteniment a la zona de jocs dels jardins de Pedret

L’oferta de lloguer en portals cau un 60% a Catalunya en dos anys

L’oferta de lloguer en portals cau un 60% a Catalunya en dos anys

La Terremoto de Alcorcón i Fades, caps de cartell del Pride Costa Brava

La Terremoto de Alcorcón i Fades, caps de cartell del Pride Costa Brava

El sector turístic preveu una Setmana Santa amb alta ocupació amb la neu i el bon temps com a reclams estrella

El sector turístic preveu una Setmana Santa amb alta ocupació amb la neu i el bon temps com a reclams estrella

La il·lustradora Judith Bassagañas guanya el Concurs de Cartell de les Fires de l’1 de Maig del Casino Menestral de Figueres

La il·lustradora Judith Bassagañas guanya el Concurs de Cartell de les Fires de l’1 de Maig del Casino Menestral de Figueres
Tracking Pixel Contents