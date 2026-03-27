Girona apagarà els llums de l’Ajuntament, la Catedral i la basílica de Sant Feliu amb motiu de “L’hora del planeta”
L’acció es farà dissabte entre les 20.30 i les 21.30 h per conscienciar sobre el canvi climàtic
Girona s’afegirà aquest dissabte a “L’hora del planeta” apagant els llums d’alguns dels principals edificis de la ciutat, com l’Ajuntament, la Catedral i la basílica de Sant Feliu. L’acció es farà entre les 20.30 i les 21.30 hores i forma part d’una iniciativa global impulsada per l’ONG WWF per sensibilitzar sobre els efectes del canvi climàtic.
Com en altres edicions, la proposta convida també la ciutadania a sumar-se a la iniciativa apagant els llums i els electrodomèstics de casa durant aquesta hora, amb l’objectiu de reduir el consum energètic i fer visible la necessitat d’avançar cap a models més sostenibles. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha remarcat que “en un context de crisi climàtica com l’actual la qüestió energètica és molt important” i ha defensat la necessitat d’avançar cap a un sistema basat en energies renovables i en la millora de l’eficiència energètica dels edificis.
El Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible
En aquesta línia, el consistori impulsa diverses actuacions orientades a reduir el consum energètic i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. Entre aquestes, hi ha el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible, aprovat el 2017 i actualitzat amb el temps, així com projectes de rehabilitació energètica d’edificis i serveis d’assessorament a la ciutadania a través de les oficines de sostenibilitat i de transició energètica.
També destaca el projecte GiroNat, que aposta per la renaturalització urbana i la promoció de la biodiversitat com a eines per fer front a fenòmens com les onades de calor o la sequera. A més, el consistori ha aprovat en els darrers anys mesures específiques per millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals i reduir el consum d’energia.
“L’hora del planeta” va néixer a Sydney l’any 2007 com un gest simbòlic per cridar l’atenció sobre el canvi climàtic i s’ha convertit amb el temps en una de les mobilitzacions ambientals més esteses arreu del món, amb la participació de milers de ciutats en més de 200 països.
