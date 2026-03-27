Les hortes de Salt revifen amb una nova jornada de neteja dels recs
La proposta vol implicar la població en la recuperació d’un espai comunitari vinculat a la biodiversitat i als futurs usos del Centre Naturalista
Les hortes de Salt acolliran aquest dissabte una nova acció col·lectiva impulsada per l’associació Milfulles, que combinarà la cura de l’entorn amb una mirada cap al futur d’un dels espais municipals en desús de la zona. La jornada començarà al matí amb una nova edició de la campanya per netejar la xarxa de recs de Salt i Santa Eugènia i continuarà més tard amb una visita i una sessió de treball participativa al Centre Naturalista.
La convocatòria per a la neteja s’ha fixat a les 8.30 hores, amb punt de trobada a les escales de l’institut Vallvera. Des de Milfulles expliquen que es tracta de l’onzena campanya d’aquest tipus des que, a principis del 2021, van començar a treballar conjuntament amb una comunitat de regants encara per constituir per afrontar la neteja dels recs. Amb el temps, aquesta cita s’ha convertit en una de les activitats habituals del calendari de l’entitat.
Els impulsors fan una crida a la participació de tota la població i remarquen que no cal ser hortolà per sumar-s’hi. Només demanen portar eines, botes d’aigua i ganes de col·laborar en una acció comunitària vinculada a la conservació de les hortes.
L’obertura del Centre Naturalista
La segona part de la jornada començarà a les 11.30 hores amb l’obertura del Centre Naturalista, on es farà la primera sessió participativa per començar a definir com ha de ser la rehabilitació de l’espai i quins usos pot tenir en el futur. La voluntat és convertir aquest equipament en un punt de trobada comunitari vinculat a la revitalització de les hortes i a la protecció de la biodiversitat. Aquest procés s’emmarca en el conveni signat el novembre passat entre l’Ajuntament de Salt, la Universitat de Girona i Milfulles. La jornada acabarà amb un esmorzar popular i ambient festiu.
