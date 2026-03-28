Els Comuns organitzen una taula rodona a Salt per analitzar els reptes de convivència, drets laborals i futur del municipi
Durant la jornada s'han abordat qüestions com la segregació escolar i el racisme immobiliari, a més de reivindicar els joves d'origen migrant com a ciutadans de ple dret
Els Comuns han organitzat aquest matí a la plaça Llibertat de Salt un acte "antiracista" per analitzar els reptes de la convivència, els drets laborals i el futur del municipi.
Amb el lema "la Catalunya dels 8 milions", la jornada ha servit per reivindicar Salt com un "centre de lluites" i un "exemple de la realitat demogràfica actual". Durant la taula rodona, moderada per la politòloga Anna Portillo, s’han tractat temes clau com el racisme estructural i la precarietat laboral. Per la seva banda, el treballador de l'escorxador i representant sindical de CCOO, Abdoul Coulibaly, ha exposat com "l'origen influeix en la protecció i els torns de treball", mentre que l’escriptora saltenca Fatou Ceesay ha reflexionat sobre com la literatura pot ajudar a desmuntar els relats de "l'altre" i els estigmes que arrossega el municipi.
Els ponents han posat sobre la taula la necessitat de trencar les "bombolles" culturals en clau antiracista per construir una "convivència real" als espais públics i llocs de treball.
La participació de la diputada dels Comuns al Congrés, Júlia Boada, s’ha centrat a donar resposta a les inquietuds plantejades per Coulibaly i Ceesay, posant sobre la taula propostes per combatre problemàtiques com la segregació escolar, el racisme immobiliari o la pobresa. A més, s’ha fet una crida a favor dels joves de Salt, destacant que "els fills i filles del poble, d’origen estranger, són plenament saltencs i catalans i que el sistema ha de reconèixer-los com a tals". L’acte, que els Comuns celebren que ha estat un "èxit de convocatòria", ha culminat amb un diàleg amb el públic.
