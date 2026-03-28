Girona suspèn les activitats exteriors i tanca parcs i jardins aquest diumenge per l'alerta de vent
L’Ajuntament activa el pla d’emergència municipal davant la previsió de ratxes de més de 72 km/h durant bona part de la jornada
L’Ajuntament de Girona ha activat el Pla d’emergència municipal per vent (VENTCAT) en fase d’alerta i ha decidit suspendre totes les activitats exteriors a partir de les dotze de la nit de diumenge davant la previsió de forts vents a la ciutat. Entre les mesures acordades també hi ha el tancament de parcs i jardins, el control d’elements susceptibles de despreniment com ara grues, bastides i rètols, així com el seguiment dels serveis bàsics, especialment electricitat i telefonia.
El consistori informa a través de les xarxes socials que també ha previst l’activació de brigades, equips de neteja i serveis d’avís, i ha posat en marxa el Comitè d’emergències per fer seguiment de la jornada de diumenge. Segons la previsió facilitada per l’Ajuntament, el risc s’incrementarà al llarg del dia, amb un perill de 2 sobre 6 entre les dues i les vuit del matí i de 3 sobre 6 entre les vuit del matí i les vuit del vespre, amb ratxes que poden superar els 72 km/h.
La decisió arriba després del temporal del 15 de març, que va fer caure uns 70 arbres a Girona i va obligar a fer 188 actuacions municipals. Després d’aquell episodi, l’Ajuntament va criticar que els avisos preventius no s’ajustessin prou a l’afectació real que havia patit la ciutat.
Alerta de Protecció Civil
Protecció Civil de la Generalitat en el cas d'aquest diumenge té activada l'alerta el pla VENTCAT, amb previsió de ratxes que poden superar els 90 km/h sobretot a la meitat nord de Catalunya. A més, la previsió meteorològica per a Girona assenyala un diumenge molt ventós i manté un avís actiu per vent a la zona.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha demanat màxima precaució a la ciutadania i que se segueixin les indicacions oficials. Protecció Civil, per la seva banda, recomana extremar la prudència tant en la mobilitat com en les activitats a l’aire lliure i evitar zones on puguin caure branques, arbres o altres elements inestables.
Subscriu-te per seguir llegint
