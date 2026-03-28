Llarga vida als Marrecs de Salt
La colla de la camisa blau Ter exhibeix una salut de ferro amb el tret de sortida de les activitats per commemorar el seu 30è aniversari, que comptarà amb Els Amics de les Arts com a ambaixadors
Amb un Canal de Salt ple de gom a gom, els Marrecs han festejat aquesta tarda el 30è aniversari de la colla castellera, que va néixer l’any 1996 amb un primer castell -un pilar de 4- encara sense camisa per rebre els Reis d’Orient davant l’Ajuntament. En aquests 30 anys, ja han passat per la colla més de 1.000 persones i actualment n’hi ha 300 d’actives, que han lluït i llueixen la camisa blau Ter amb l’orgull de qui és on vol estar.
El guionista i humorista saltenc Manel Vidal ha conduït l’acte («una oportunitat única per veure castellers ben vestits») per celebrar la «majoria d’edat real» dels Marrecs de Salt. Vidal ha confessat el seu vincle amb la colla castellera («em vaig interessar pels castells per lligar, com tots els que esteu aquí»), però ha assegurat que «els he vist actuar tota la vida» (de fet ha recordat que va fer pinya una vegada en una diada de festa major fa 20 anys) i «són un dels pilars de la identitat saltenca». Una colla amb tants adeptes que «si fessin un partit, traurien tres regidors».
Tot i que els castells són un art de colla, els encarregats que tot l’engranatge funcioni també han volgut fer-se amb el micròfon. La presidenta dels Marrecs de Salt, Paula Crosa, ha posat en valor que la colla és «història, família i orgull» i ha assegurat que «arribar als 30 anys amb tota la història que tenim al darrere, havent consolidat aquesta massa social, és un orgull». També ha volgut donar les gràcies a l’Ajuntament de Salt per «cedir-nos un local d’assaig on ens sentim com a casa», a l’Ajuntament de Girona per «una plaça de 10» i a les colles castelleres d’arreu de Catalunya per haver-los obert camí.
Per la seva banda, el cap de colla, Pau Caravaca, ha assenyalat que «arribar als 30 anys amb la salut i la qualitat amb la qual ho hem fet, tenint en compte que no estem al quilòmetre zero del món casteller, té molt de mèrit, sobretot, quan veus que t’has convertit en un exemple al nord fent el que més ens agrada fer: castells». Caravaca, estirant el fil de l’humor, també ha assegurat que «m’agradaria que les 250 persones que avui són aquí també vinguessin els dimarts i els divendres als assaigs».
L’acte també ha comptat amb presència institucional. I és que a banda dels alcaldes de Salt i Girona, també s’hi van acostar alguns dels batlles de la vila que han vist créixer la colla. L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha celebrat que «per la nostra vila, els Marrecs són un símbol, una expressió d’un poble i un referent en integració, socialització i cultura popular». Per la seva banda, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, els ha donat les gràcies per «fer que la cultura sigui viva, participativa i tingui compromís social», i ha recordat que «heu aixecat pilars per causes molt nobles que compartim».
Aquest ha estat el tret de sortida d’un any carregat d’activitats per commemorar aquestes tres dècades fent pinya, que comptarà amb uns padrins de luxe que els acompanyaran «en les dates més importants»: Els Amics de les Arts. El calendari d’activitats arrencarà l’11 d’abril amb una cursa de 5 i 10 quilòmetres a Salt, també han organitzat una diada d’aniversari el 14 de juny a la plaça del Vi de Girona, juntament amb els Castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona; i el 19 de setembre faran una festa per celebrar els 30 anys de la colla.
Els Marrecs també han aprofitat l’acte, que ha comptat amb l’actuació dels músics de la colla, per presentar el mocador commemoratiu del 30è aniversari. La cita ha culminat amb un sopar a peu dret al local d’assaig de la colla, quatre parets des d’on han sortit parelles i amistats que duraran tota la vida.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística