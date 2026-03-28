El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
La formació considera “greu” la situació i acusa el govern local de manca de control en una actuació finançada amb diners públics
El PSC de Salt ha denunciat la presència d’una desena de cartells de "control" al perímetre de les obres del nou pavelló polivalent amb expresions vinculades en els darrers anys a presumptes pràctiques extorsionadores dins el sector de la construcció. Els rètols inclouen inscripcions com "Control Echeverría" o “Trabuco Vascos”.
Els socialistes consideren que no es tracta de simples cartells informatius, sinó de senyals que, en determinats contextos, poden interpretar-se com a formes de control informal sobre una obra. Per això, han qualificat la situació de greu i han criticat la manca de resposta del govern municipal.
El portaveu del PSC, Joan Martín, ha afirmat que “no és admissible que en una obra pública apareguin aquests tipus de cartells i que no hi hagi cap actuació per part de l’Ajuntament”, i ha remarcat que aquests elements “s’han relacionat reiteradament amb pràctiques extorsionadores dins del sector”.
A més, el grup municipal també denuncia que al recinte no hi figura de manera visible el cartell institucional obligatori del PUOSC, malgrat que l’obra rep aquest finançament. A parer dels socialistes, el contrast entre l’absència de la senyalització oficial i la presència d’aquests rètols projecta una imatge de “descontrol i permissivitat” en una actuació sufragada amb diners públics.
Davant d’aquests fets, el PSC reclama explicacions al govern local, la retirada immediata dels cartells i garanties que la vigilància de l’obra es du a terme únicament a través de mecanismes legals i empreses de seguretat autoritzades. El grup considera que la situació afecta la imatge institucional del municipi i demana una actuació “immediata i contundent” per evitar que es normalitzin aquest tipus de pràctiques en una obra pública.
