Un de cada dotze arbres de Girona presenta alteracions o decadència, segons l'inventari de 2024
La ciutat compta amb 37.501 posicions d'arbrat, però l'estudi assenyala un nombre «elevat» de baixes d'exemplars, superior al 10%
Un de cada dotze arbres que hi ha a Girona presenta alteracions o decadència. És el que indica el Pla Director de l’Arbrat Urbà de la ciutat que ha fet l’empresa Natural i Art Jardiners SLU segons les dades recollides de l’inventari d’arbrat de 2024. El document, així, detalla que Girona té 2.249 exemplars alterats i de 477 decadents.
El mateix estudi remarca que els arbres amb alteracions greus (els decadents) requereixen una «intervenció específica», mentre que els alterats presenten «símptomes d’alteracions significatives», però no cal una «intervenció específica». El document ja especifica que «és possible que el protocol de detecció d’alteracions que duu a terme l’empresa concessionària alteri la qualitat d’aquesta informació, ja que les alteracions detectades s’eliminen un cop executada la tasca correctiva».
L’informe assenyala que la ciutat compta amb 37.501 posicions d’arbrat, dels quals hi ha 33.381 arbres vius i 3.042 són baixes. D’aquesta manera, el 91,8% dels arbres vius estan catalogats com a «normals». Pel que fa a la resta, un 6,7% presenta alteracions i només un 1,4% es considera decadent, en una proporció que es manté tant en arbres ubicats en espais verds com exemplars que es troben a la via pública. Entre les baixes destaquen 140 escocells tapats, 1.501 soques i 2.110 posicions buides per replantar. També 291 exemplars morts i pendents de talar.
Nombre de baixes «elevat»
L’estudi destaca que «la quantitat d’arbres morts a la ciutat és baix», i això indica una «baixa taxa de reposició, però no deixadesa en la retirada i gestió». Tanmateix, recull que el nombre de baixes d’exemplars sí que és «elevat», superior al 10%. «Una gran quantitat de baixes, però, és indicador d’una insuficient taxa de reposició», apunta.
Cal destacar que aquestes són xifres de 2024 i, per exemple, aquest any l’Ajuntament plantarà uns 150 exemplars arreu de la ciutat i el 2025 en preveia plantar gairebé 600. També s’ha de tenir en compte que des que es va fer l’informe fins ara, hi ha hagut arbres que han caigut, com els tres del costat de l’edifici de la Rosaleda l’any passat, o la setantena que el consistori va assenyalar que s'havien tombat pel fort vent de fa un parell de setmanes. En paral·lel, també s’han talat exemplars que presentaven risc de caiguda. Per exemple, a la Devesa, o els sis a la rotonda de l’avinguda de Lluís Pericot amb l’encreuament amb Caldes de Montbui. L'Ajuntament ha actuat també en diferents punts per tallar arbres morts.
El Pla Director de l’Arbrat de Girona té una doble finalitat. En primer lloc, considerar l’arbre com a element principal de la infraestructura verda i establir les condicions i criteris per fer-ho realitat. En els pròxims vint anys es pretenen aconseguir reptes com augmentar la cobertura arbrada de la ciutat, incrementar la biodiversitat, definir i quantificar el percentatge d’espècies de cara al nou escenari d’adaptació al canvi climàtic i quantificar els serveis ecosistèmics de l’arbrat.
Per altra blanda, el Pla ha de proporcionar eines que facilitin comunicar el valor i els beneficis de l’arbrat a la ciutadania.
